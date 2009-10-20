دیدار اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش با سرکنسول ایران/ بازدید از خبرگزاری "جیهان"

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که روز دوشنبه در محل کنسولگری ایران در استانبول برگزار شد، اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش گزارشی از اهداف و برنامه‌های این تیم را ارائه کردند.

در ادامه این دیدار سرکنسول ایران در استانبول نیز ضمن اشاره به تاریخچه تاسیس و فعالیت‌های کنسولگری کشورمان در استانبول بر تعامل و همکاری بیشتر دو کشور ایران و ترکیه تاکید کرد.

حیدری در ادامه به رویکرد ورزشی این کنسولگری اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما براین است که بتوانیم با استفاده از رایزنی‌هایی که با مسئولان ترکیه انجام می دهیم زمینه را برای همکاری تیم‌های ورزشی ایران و ترکیه فراهم کنیم.

حیدری در ادامه با تاکید بر نقش رسانه‌های ورزشی در گسترش روابط دو کشور ایران و ترکیه گفت: امیدواریم بتوانیم با حمایت مسئولان و رسانه‌های ایران شرایطی را فراهم کنیم که بزودی شاهد حضور تیم ملی فوتبال ترکیه در ایران و برگزاری دیدار با تیم ملی فوتبال کشورمان باشیم.

دیدار اعضای تیم رسانه ورزش با سرکنسول ایران در استانبول

در پایان این نشست از سوی اعضای تیم فوتبال رسانه ورزشی هدیه‌ای به رسم یادبود به سرکنسول ایران در استانبول اهدا شد.

همچنین اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش روز دوشنبه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری جیهان ترکیه با خلیل ابراهیم آکیز، سردبیر بخش ورزشی این خبرگزاری نیز دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار خلیل ابراهیم ضمن اشاره به نحوه فعالیت این خبرگزاری گزارشی از شرایط فعالیت رسانه‌های خصوصی ترکیه ارائه کرد.

وی در مورد فعالیت خبرگزاری جیهان نیز گفت: این خبرگزاری خصوصی علاوه بر ارائه سرویس‌های خبری مختلف، برنامه‌های تلویونی نیز تولید و پخش می کند و اصلی ترین راه درآمد آن نیز از راه فروش اخبار و سرویس‌دهی خبری است.

گفتنی است خبرگزاری جیهان ترکیه با خبرگزاری مهر قرارداد همکاری دارد.

بازدید اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش از خبرگزاری جیهان با هماهنگی محمود صدقی زاده، رایزن فرهنگی ایران در استانبول ترکیه انجام شد.

اعضای تیم فوتبال خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران (رسانه ورزش) در سفر یک هفته‌ای خود به ترکیه علاوه بر برگزاری دو دیدار دوستانه، با حضور در ورزشگاه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ترکیه و ارمنستان و دیدار تیم‌های بشیکتاش و کاسیم پاشا را تماشا کردند.