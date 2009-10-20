تعلل در تعریض کمربندی ورامین باز هم حادثه آفرید / مسئولان پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، ساعت 20 و 15 دقیقه دوشنبه شب، بی احتیاطی راننده کامیون آتسو باعث شد تا قربانعلی تاجیک، راننده کامیون میکسر (بونکر) در دم جان بسپارد.

افسر راهور مسئول پرونده این سانحه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کامیون آتسو از غرب به شرق در حرکت بود و قصد دور زدن به سمت پاکدشت داشت که به دلیل بی احتیاطی راننده، با کامیون میکسری که از شرق به غرب و در مسیر قانونی اش در حال حرکت بود، برخورد می کند.

سروان محمد سهیلی افزود: عدم رعایت حق تقدم توسط راننده آتسو که فاقد پلاک هم بود، باعث فوت یکی از همشهریان شد.

وی راننده آتسو را مقصر صد در صد این حادثه دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه باید هرچه سریعتر این کمربندی پر تردد را که علاوه بر سواریها، توسط انواع کامیونها، نیسانها، وانتها، اتوبوسها و مینی بوسها مورد استفاده قرار می گیرد، ساماندهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمربندی اصلی و پرتردد شهر ورامین که طرح تعریض آن از حدود چهار سال پیش آغاز شده، مدتها در کشمکش تعریض توسط اداره راه و ترابری و شهرداری ورامین بود که بالاخره مسئول این طرح، راه و ترابری شناخته شد.

پس از این کشمکش ها، آنچه که مردم را آزار می دهد، عدم بهره برداری از این طرح و روند کند تعریض و تجهیز کمربندی است.

نبود روشنائی مناسب، عدم وجود علائم هشدار دهنده، غیر همسطح بودن جاده و پلکانی بودن بعضی از نقاط آن، با تعلل و کم کاری مسئولان مرتبط با تعریض و تجهیز این کمربندی همراه شده است.

در سالهای اخیر، با توجه به راههای دسترسی مختلف این کمربندی به داخل شهر ورامین، مسیر قرچک، روستاهای حاشیه ای ورامین و شهرستان پاکدشت - در دو نقطه - شهروندان دچار تصادفات مرگبار در کمربندی اصلی ورامین شده اند.

نبود راههای کم تردد و ممنوعیت رفت و آمد کامیون، اتوبوس و نیسانهای حامل محصولات کشاورزی، تولیدی و صنعتی شهرستانهای ورامین و پاکدشت در حریم داخل شهر ورامین، ضرورت تعریض و ساماندهی هرچه سریعتر این کمربندی را به مسئولان شهرستان ورامین یادآور می شود.

این نکته بارها توسط خبرنگاران شهرستان پیگیری شده، ولی هیچ یک از مسئولان مربوطه، حاضر به قبول مسئولیت در خصوص مخاطرات موجود در این کمربندی نشده و این موضوع را در حیطه اختیارات دیگری می دانند.

امید است که مسئولان مربوطه به فکر جان شهروندان بوده و پاسخگو باشند و از این تعلل و کم کاری دست بردارند تا حوادثی این چنین و بدتر از این، حداقل در آینده روی ندهد.