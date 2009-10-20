"دو خواهر" همچنان در صدر جدول/ فروش قابل قبول "کتاب قانون"

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "دو خواهر" به کارگردانی محمد بانکی همان طور که انتظار می‌رفت پرفروش‌ترین فیلم روی پرده در ماههای اخیر بوده است. فروش این فیلم نشان می‌دهد با وجود انتقادهایی که می‌شود به بازی ستاره پرفروش سینمای ایران در سال‌های اخیر داشت، محمدرضا گلزار همچنان و با فاصله از دیگر ستاره‌های این سینما در جذب مخاطب موفق است.

فروش قابل قبول اولین فیلم بانکی در سینماهای تهران و شهرستان‌ها را می‌توان به حساب ستاره‌ای گذاشت که در سال‌های اخیر به تنهایی به رونق سینمای ایران کمک کرده و با بازی در فیلم‌هایی که تعدادی از آن‌ها چیزی به اعتبار حرفه‌ای او نیفزوده مردم را به سالن‌های سینما آورده است.

"دو خواهر" داستان پسری جوان است که با دختری آشنا می‌شود و تصمیم دارد با او ازدواج کند اما آشنایی اتفاقی او با خواهر دختر باعث می‌شود پسر با ماجراهای تازه‌ای روبرو شود، فیلم پر زرق و برق و پر بازیگر بانکی پس از 33 روز نمایش در 22 سالن 731 میلیون تومان فروش داشته است. نیکی کریمی، حامد کمیلی و الناز شاکردوست دیگر بازیگران فیلم هستند.

"بی‌پولی" به کارگردانی حمید نعمت‌الله دیگر فیلم پرفروش روی پرده است. این فیلم که حمایت مطبوعات و رسانه‌ها را به همراه دارد و در ماههای اخیر صفحات بیشتر نشریات به گفتگوهای مفصل کارگردان، نویسنده و بازیگران آن اختصاص داشته در رده دوم جدول فروش قرار دارد.

لیلا حاتمی، علیرضا زرین‌دست و حمید نعمت‌الله پشت صحنه "بی‌پولی"

بهرام رادان، لیلا حاتمی، حبیب رضایی، امیر جعفری و بابک حمیدیان بازیگران این فیلم کمدی هستند که با انواع و اقسام شبه کمدی‌هایی که در سال‌های گذشته روی پرده سینماها آمده تفاوت دارد. داستان دومین فیلم نعمت‌الله درباره جوانی به نام ایرج است که پس از بیکاری گرفتار مشکل بی‌پولی می‌شود و زندگی‌اش تا آستانه فروپاشی پیش می‌رود.

"بی‌پولی" پس از 33 روز نمایش در 22 سالن به فروش665 میلیون تومانی رسیده است. این فیلم قرار است پس از پایان نمایش در ایران در سینماهای چند کشور خارجی اکران شود.

"زندگی شیرین" به کارگردانی قدرت‌الله صلح‌ میرزایی دیگر فیلم روی پرده است. فیلم اگرچه در روزهای نخست اکران به فروشی قابل قبول دست پیدا کرد، اما از هفته دوم در رقابت با "بی‌پولی" و "دو خواهر" نتوانست به اندازه آن دو فیلم مخاطب جذب کند، اما طیفی که در یان سال‌ها بیننده پر و پاقرص طنزهای شبانه بوده‌اند و از حضور ستاره‌های این مجموعه‌ها در سینما استقبلا کرده‌اند "زندگی شیرین" را دیده و پسندیده‌اند.

ستاره این فیلم کمدی جواد رضویان است که با فاصله گرفتن از مجموعه‌های شبانه مدتی است بیشتر در سینما فعالیت می‌کند. او را گروهی از چهره‌های شناخته شده طنزهای تلویزیونی مانند بهنوش بختیاری، احمد پورمخبر و علی صادقی همراه می‌کنند، داستان فیلم درباره بازیگر سرشناسی است که به دلیل شهرت و محبوبیت در زندگی شخصی‌اش دچار مشکل می‌شود.

این فیلم پس از 33 روز نمایش در17 سالن فروش 552 میلیون تومانی داشته است، "زندگی شیرین" از آن دست فیلم‌هایی است که باید انتظار داشت در سینماهای شهرستان بیشتر فروش کنند.

"تردید" به کارگردانی واروژ کریم مسیحی مانند "بی‌پولی" حمایت مطبوعات و رسانه‌ها را به همراه دارد و دوستداران "پرده آخر" می‌کوشند زمینه معرفی این کارگردان و فیلمش را به مخاطب عام فراهم کنند، اما "تردید" به دلیل زبان پیچیده و داستان نه چندان سرراستش نتوانسه در جذب مخاطب موفق باشد.

بهرام رادان در این فیلم نقشی کاملا متفاوت با "بی‌پولی" بازی می‌کند، او در کنار ترانه علیدوستی، علیرضا شجاع نوری، محمد مطیع و مهتاب کرامتی بازیگران این فیلم هستند که اقتباسی امروزی و ایرانی از "هملت" است. "تردید" پس از 33 روز نمایش در هشت. سالن فروش 244 میلیون تومانی داشته است.

"کتاب قانون" به کارگردانی مازیار میری دیگر فیلم پرفروش روی پرده است، این فیلم پس از 11 روز نمایش در 19 سالن به فروش 162 میلیون تومانی رسیده است. در "کتاب قانون" پرویز پرستویی، دارین حمسه، مهرداد ضیایی و داود فتحعلی‌بیگی بازی می‌کنند و فیلم داستان مردی است که با دختری مسیحی ازدواج می‌کند و همراه او به ایران می‌آید.

از فردا دو فیلم "صداها" و "خانه روشن" در طرح اکران فیلم‌های فرهنگی روی پرده می‌روند، سرنوشت اکران فیلم‌های فرهنگی با وجود بعضی مخالفت‌های سینماداران برای اجرای طرح در هاله‌ای از ابهام است. با این که اکران فیلم‌های فرهنگی امید رونقاین سینما را به دنبال داشت، حاشیه‌های به وجود آمده باعث می‌شود فرجام این طرح را نتوان پیش‌بینی کرد.