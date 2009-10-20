فیلمهای سینمایی "حیران" به کارگردانی شالیزه عارفپور و "صداها" به کارگردانی فرزاد موتمن که پارسال در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر روی پرده رفتند در فرصت به وجود آمده روی پرده میروند. "حیران" که حضوری موفق در جشنوارههای خارجی داشته اولین تجربه فیلمسازی عارفپور است.
این فیلم داستان عشق پسری افغانی به دختری ایرانی را روایت میکند و در دل این قصه به مشکلات زندگی مهاجران افغانی در ایران اشاره میکند، باران کوثری، زنده یاد خسرو شکیبایی، مهرداد صدیقیان و ژاله صادقیان بازیگران این فیلم هستند. داستان و تیم بازیگران میتواند در جذب مخاطب موثر باشد.
فیلم سینمایی "صداها" با بازی رضا کیانیان، رویا نونهالی، آتیلا پسیانی، طناز طباطبایی روایتی متفاوت دارد و داستان قتلی است که در یک مجتمع مسکونی اتفاق میافتد و ساکنان آن را درگیر ماجرایی میکند. فرزاد موتمن در این فیلم به فضای فیلم ستایش شده "شبهای روشن" نزدیک شده، فیلمنامه را سعید عقیقی در قالبی متفاوت نوشته و فیلم رواتی متعارف و خطی ندارد.
به نظر میرسد "صداها" برای دوستداران سینمای موتمن و "شبهای روشن" فیلمی دوست داشتنی و جذاب باشد. حضور بازیگران شناخته شده و بازیهای قابل قبول از امتیازهای این فیلم است.
فیلم سینمایی "خانه روشن" به کارگردانی وحید موسائیان و بازی لیلا زارع و کاوه کاویان پس از چهار سال روی پرده میرود. این فیلم داستان دختری به نام ارغوان است که به دلیل افسردگی و بیماری روحی در خانه بستری شده و جوانی تلاش میکند او را از این وضعیت نجات دهد.
موسائیان این فیلم را پایانی بر سهگانهای درباره سرگشتگیهای انسان معاصر میداند، فیلم روایتی تلخ و تراژیک از رابطهای عاشقانه است که مانند "تنهایی باد" و "خاموشی دریا" تنهایی انسان دور از موطن و درگیر مشکلات عاطفی و روحی را به تصویر میکشد.
"استشهادی برای خدا" به کارگردانی علیرضا امینی که در جشنواره بیست وششم فیلم فجر به نمایش درآمد دو سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل مرد را نصیب محسن تنابنده کرد اثری متفاوت در کارنامه امینی است. فیلم روایت بازگشت یک سوزنبان پیر به روستایی است که سالها قبل همسرش در آن زندگی میکرده است.
جمشید هاشمپور حضوری متفاوت و خیرهکننده در این فیلم دارد، احمد مهرانفر و سروناز مستوفی دیگر بازیگران این فیلم هستند که بخش قابل توجهی از سکانسهایش در برف و سرما فیلمبرداری شده است. مانند فیلمهای قبلی امینی لوکیشن در آثار این کارگردان نقش مهمی دارد و او تلاش کرده از فضا به عنوان عنصری دراماتیک و داستانی استفاده کند.
اکران فیلم فرهنگی با نمایش این چهار فیلم که هریک برای مخاطب جذابیتهایی دارد قابلیت و توان سینمای هنری و فرهنگی ایران را نشان میدهد، تنوع مضامین و ساختارها مخاطب این گونه آثار را برای انتخاب فیلم محبوبشان یاری میکند. آخرین روزهای مهرماه سینماها با ضیافت این فیلمها همراه میشوند و این آغازی دوباره برای سینمای فرهنگی است.
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