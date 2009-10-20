تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و هشتم مهرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با اول ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیستم اکتبر سال 2009 میلادی.
- آخرین تمرین تیم زیر 17 سال کشورمان پیش از سفر به نیجریه، محل برگزاری مسابقات جام جهانی نوجوانان، صبح امروز در کمپ تیمهای ملی برگزار می شود.
- هفته سوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
گروه E:
* دبرسن مجارستان - فیورنتینا ایتالیا
* لیورپول انگلستان - لیون فرانسه
گروه F:
* بارسلونا اسپانیا - رابین کازان روسیه
* اینتر ایتالیا - دینامو کییف اوکراین
گروه G:
* رنجرز اسکاتلند - اورزینه چی رومانی
* اشتوتگارت آلمان - سویا اسپانیا
گروه H:
* آلکمار هلند - آرسنال انگلستان
* المپیاکوس یونان - استاندارد لی یژ بلژیک
- ششمین و آخرین مرحله از بیست و چهارمین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور آذربایجان امروز به مسافت 5/164 کیلومتر و در مسیر کلیبر - تبریز برگزار می شود.
