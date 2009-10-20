تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و هشتم مهرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با اول ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیستم اکتبر سال 2009 میلادی.

- آخرین تمرین تیم زیر 17 سال کشورمان پیش از سفر به نیجریه، محل برگزاری مسابقات جام جهانی نوجوانان، صبح امروز در کمپ تیم‌های ملی برگزار می شود.

- هفته سوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

گروه E:

* دبرسن مجارستان - فیورنتینا ایتالیا

* لیورپول انگلستان - لیون فرانسه

گروه F:

* بارسلونا اسپانیا - رابین کازان روسیه

* اینتر ایتالیا - دینامو کی‌یف اوکراین

گروه G:

* رنجرز اسکاتلند - اورزینه چی رومانی

* اشتوتگارت آلمان - سویا اسپانیا

گروه H:

* آلکمار هلند - آرسنال انگلستان

* المپیاکوس یونان - استاندارد لی یژ بلژیک

- ششمین و آخرین مرحله از بیست و چهارمین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور آذربایجان امروز به مسافت 5/164 کیلومتر و در مسیر کلیبر - تبریز برگزار می شود.