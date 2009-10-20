مرکز آموزش پیشرفته دانشگاه کردستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، دوشنبه شب و با حضور جمعی از مدیران ادارات استان، مرکز آموزش پیشرفته فنی و حرفه ای در دانشگاه کردستان به بهره برداری رسید.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: مرکز آموزش پیشرفته فنی و حرفه ای در دانشگاه کردستان در راستای ارائه خدمات مختلف آموزشی به دانشجویان و فاغ التحصیلان و توجه هرچه بیشتر به ارائه آموزش های تکمیلی راه اندازی شده است.

نادر فخری بیان داشت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان برای تجهیز و راه اندازی این مرکز اعتباری افزون بر 300 میلیون ریال را از محل اعتبارات استانی هزینه کرده است.

وی گفت: در مرکز آموزش فنی و حرفه ای دانشگاه کردستان که به عنوان اولین مرکز در سطح استان به بهره برداری رسیده است، خدمات مختلف آموزشی به ویژه آموزش نرم افزارهای پیشرفته و مورد نیاز دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه برای جذب هرچه بهتر در بازار کار ارائه می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان خاطرنشان کرد: این مرکز با همکاری دانشگاه کردستان تجهیز و راه اندازی شده است که در آن چهار رشته شامل آمادگی شغلی، کسب و کار، تهیه برنامه و کنترل پروژه به دانشجویان ارائه می شود.

فخری یادآور شد: خدمات و فعالیتهای این مرکز به صورت خرید خدمات آموزشی به اساتید مورد تایید آموزش عالی سازمان فنی و حرفه ای واگذار شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس قرارداد منعقد شده، 27 هزار و 200 نفر ساعت آموزش با اعتباری افزون بر 170 میلیون ریال از طریق خرید خدمات آموزشی در این مرکز انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه کردستان هم در این مراسم گفت: راه اندازی این مرکز در راستای اجرایی کردن قرارداد سه جانبه استانداری، دانشگاه کردستان و فنی حرفه ای صورت گرفته است.

غلامحسین کریمی دوستان اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی این مرکز زمینه برای عملی کردن سایر بندهای قرارداد سه جانبه فراهم شود.