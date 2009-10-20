به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو در نشست با مسئولان، کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان پیش از سفر این تیم به مسابقات جهانی که دوشنبه شب در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: همه به شما امیدوارند و یقین دارم شما می توانید در این مسابقات نتایج خوبی را کسب کنید.

وی با تشکر از زحمات علی دوستی و همکارانش در تیم فوتبال نوجوانان ایران تاکید کرد: شما در این مدت زحمات زیادی کشیده‌اید و با حوصله، تداوم در کار، سکوت و آرامش کاری اصولی و زیر بنایی را انجام داده‌‌اید. قطعا برای انجام کارهای درازمدت نیاز به دید وسیع و آرامش کامل وجود دارد که در تیم زیر 17 سال این مسائل دیده می شود.

رئیس سازمان تربیت بدنی ضمن تشکر از مسئولان فدراسیون فوتبال که زمینه‌های لازم را برای قهرمانی این تیم در آسیا و موفقیت آن در مسابقات جهانی فراهم کرده‌اند، افزود: البته اساس کار فدراسیون باید همین طور باشد. باید برنامه‌های درازمدت برای تیم‌های پایه در نظر گرفته شود که قطعا نتایج و ثمره آن چنین موفقیت‌هایی خواهد بود.

وی تاکید کرد: با نگاه به چهره‌های مصمم شما این یقین را دارم که می توانید در مسابقات جهانی موفق شوید. شما امید رهبر معظم انقلاب، نظام، مردم و پدر و مادران‌تان هستید البته باید در کنار توجه به ورزش قهرمانی به علم و دانش و فناوری هم توجه داشته باشید.

سعیدلو با بیان اینکه جوانان 13 و 14 ساله ایران در جنگ تحمیلی به خوبی از آب و خاک ایران دفاع کردند، تصریح کرد: شما هم همانند آنان می توانید ایران را در جهان سربلند کنید. البته باید در کنار ورزش قهرمانی، توجه ویژه به علم و تحصیلات هم داشته باشد. ورزش راه بسیار خوبی است که آن را انتخاب کرده‌اید و امیدوارم پاداش خوبی از زحمات خود به دست آورید. همین که مردم را شاد می کنید یک پاداش بزرگ است که خدا هم در آینده شما را شاد خواهد کرد.

"همین که وارد میدان شدید و برای ایران افتخارآفرینی کردید، پهلوان هستید"، سعید با بیان این جمله افزود: تیم‌های هم‌گروه شما جزو تیم‌های مطرح قاره خود هستند اما با همت و انگیزه‌ای که در شما می بینم به این نتیجه می رسم که می خواهید تا آخر مسابقات پیش بروید و حتی در فینال هم حضور داشتید باشید، البته باید بگویم اگر این اتفاقات هم نیفتاد شما قهرمان و پهلوان هستید زیرا تا امروز موفقیت‌‎های بزرگی را برای فوتبال ایران کسب کرده اید.

رئیس سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه زیبایی‌های فوتبال به بردها و باخت‌های آن است، اضافه کرد: شما می دانید چرا فوتبال زیبا و مهیج است. اول اینکه بازی فوتبال واقعا یک هنر است که فوتبالیست با تمام وجود و بهره گیری از فکر، روح و جسم خود وارد زمین می شود و از سوی دیگر چون بازی فوتبال 90 دقیقه است و خیلی زود همه نتیجه تلاش بازیکنان را می بینند، جذابیت آن بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه یقین دارم شما در جام جهانی هم می توانید کارهای بزرگی انجام دهید، افزود: قطعا شما با تلاش و زحمت خود برای مملکت افتخارآفرینی کرده و دل مردم را شاد می کنید. انشاءالله شما با یک پیروزی بزرگ به ایران باز می گردید.

سعیدلو با بیان اینکه کسانی که انرژی هسته‌ای را تولید می کنند همه در حدود 24 سال سن دارند، اظهار داشت: این نشان می دهد مملکت ما استعدادهای بزرگی دارد. شما امروز امید ما هستید و قطعا فردا روز می توانید در تیم امید و پس از آن تیم بزرگسالان حضور یافته و به موفقیت‌های فوتبال ایران در مسابقات بین المللی کمک کنید. فوتبال ایران ظرفیت زیادی دارد که حضور بازیکنانی از غرب و شرق کشور در تیم شما بیانگر این ادعاست.

وی افزود: در ایران هزاران هزار بازیکن مستعد وجود دارد که حتما پس از شما آنها به سرعت جای خالی‌تان را پر می کنند و به موفقیت آینده فوتبال کمک می کند. البته شما ظرفیت های بالایی دارید و می توانید در مسابقات جهانی با قدرت شرکت کنید و پس از آن عضو تیم های حرفه ای دنیا شوید. شما هیچ چیز از بازیکنان مطرح کشورهای دیگر کم ندارید و ما هم تمام توان خود را بکار می گیریم تا با ایجاد زمینه‌های لازم شرایط رشد و شکوفایی و موفقیت‌تان را فراهم کنیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی در ادامه با شوخی خطاب به بازیکنان تیم زیر 17 سال گفت: ما منتظریم با قهرمانی برگردید و برای استقبال از شما به فرودگاه بیاییم البته همه اگر نتیجه ظاهری نگرفتید شما بازهم قهرمان هستید.

وی همچنین تاکید کرد: در سازمان تربیت بدنی از این به بعد کارها سریع تر و شفاف‌تر صورت می گیرد تا مشکلات همه فوتبالیست ها از پایه تا بزرگسال حل شود.

سعیدلو بار دیگر با شوخی خطاب به بازیکنان گفت: امیدوارم 25 روز در نیجریه بمانید و در فینال حضور داشته باشید.

وی ادامه داد: یقین قلبی دارم شما تلاش مضاعفی انجام داده‌اید و خدا توفیق موفقیت به شما را می دهد. قطعا هیچ توفیقی بوجود نمی آید مگر آنکه خدا بخواهد.

وی خاطرنشان کرد: همه دنیا به یک چشم دیگر به ورزشکاران ایرانی نگاه می کنند و امیدوارم شما هم در کنار ارائه فوتبالی زیبا، مسائل اخلاقی و منش و بزرگمردی را در زمین به خوبی به نمایش بگذارید.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که چرا تاکنون پاداش‌های قهرمانی این تیم در آسیا پرداخت نشده است، گفت: قطعا اگر قولی داده شده است ما به آن عمل می کنیم وظیفه ما این است که وعده‌‌های مدیران گذشته را عملی کنیم. ضمن اینکه قصد داریم در سازمان سیستمی را طراحی کنیم که بلافاصله پس از موفقیت ورزشکاران پاداش‌های آنان را پرداخت کنیم و همانند تیم نوجوانان مدت‌ها از زمان پرداخت آن نگذرد. قطعا موضوع پرداخت پاداش تیم نوجوانان هم در برنامه ما قرار دارد و بزودی آن را عملی خواهیم کرد.