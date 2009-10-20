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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۸:۳۰

باحضورآل اسحاق،پژویان وعظیمی/

بررسی زوایای پیدا و پنهان هدفمندی یارانه ها امروز در خبرگزاری مهر

بررسی زوایای پیدا و پنهان هدفمندی یارانه ها امروز در خبرگزاری مهر

میزگرد بررسی زوایای پیدا و پنهان طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندکردن یارانه ها امروز - سه شنبه - با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران، رئیس شورای رقابت و یکی از اعضای کمیته تخصصی کارگروه تحول اقتصادی دولت در خبرگزاری مهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این میزگرد که امروز - سه شنبه - ساعت 11 و 30 دقیقه در خبرگزاری مهر برگزار می شود، یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت دوم هاشمی رفسنجانی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، جمشید پژویان اقتصاددان و رئیس شورای رقابت و سید رضا عظیمی مدیرکل دفتر هدفمندکردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی و عضو کمیته تخصصی کارگروه تحول اقتصادی دولت حضور خواهند شد.

آثار طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندکردن یارانه ها بر اقتصاد ایران در این میزگردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از خبرنگاران محترم خبرگزاریها و رسانه های داخلی و خارجی برای حضور در این میزگرد دعوت به عمل می آید. خبرگزاری مهر در خیابان استاد نجات اللهی، بین تقاطع طالقانی و سمیه، کوچه بیمه واقع شده است.

کد مطلب 967498

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