ضعف مشهود در فوتبال کشور/ ثبات مدیریت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی کفاشیان شامگاه روز دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: جایگاه فعلی فوتبال کشور در عرصه بین المللی قابل قبول نیست و متاسفانه ضعف فوتبال ما مشهود و غیرقابل انکار است.

وی ادامه داد: به دلیل کسب نتایج ضعیف تیم ملی کشور و عدم راهیابی به جام جهانی از یک طرف و عدم نتیجه گیری تیمهای باشگاهی در عرصه رقابت های جام باشگاه های آسیا از سوی دیگر نشان از هشدارهای است که باید نسبت به آنها هوشیار بود و برای پوشش این کاستی ها برنامه ریزی و تلاش کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران گفت: نرفتن تیم ملی فوتبال به جام جهانی مختص به برنامه های شش ماه و یا یک سال گذشته نیست بلکه این عدم موفقیت به عوامل مختلفی بستگی دارد که از گذشته دور تاکنون آغاز شده و متاسفانه این وضعیت را رقم زده است.

کفاشیان یادآور شد: با برنامه ای یک ساله و دو ساله نمی توان تیم ملی را تقویت کرد یا به انتظار کسب نتایج ویژه و عالی بود بلکه باید فعالیت را از پایه آغاز کرد که این کار نیز در حال حاضر جزو اولویت های اصلی فدراسیون فوتبال می باشد و خوشبختانه اقداماتی نیز در این راستا آغاز شده است.

وی عنوان کرد: ضعف در باشگاه های کشور باعث ضعف تیم ملی می شود و ما ابتدا در تلاش هستیم که لیگی قوی را در دسته های اول و برتر ایجاد کنیم تا در آینده شاهد کشف استعدادهای درخشان باشیم و این افراد نیز بتوانند در قالب تیمهای ملی برای فوتبال کشور مثمرثمر باشند.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور با اشاره به آخرین رنکینگ فیفا و سقوط دوباره تیم ملی و پیشی گرفتن فوتبال بحرین از تیم ملی کشورمان خاطرنشان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که وضعیت ما در رنکینگ جهانی به صورت پایدار درآید نه اینکه در یک مقطع زمانی رتبه 20 جهانی را در اختیار داشته باشیم و شش ماه بعد به رتبه 60 جهان نزول کنیم.

کفاشیان افزود: ثبات در مدیریت ها از جمله دیگر نیازمندی های فوتبال کشور است که امیدواریم این مهم نیز در آینده مورد توجه سیاست گذاران ورزش کشور قرار گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت رئیس فدراسیون و تغییر و تحولات احتمالی بیان داشت: رئیس فدراسیون فوتبال کشور توسط مجمع انتخاب می شود و حداقل ما تا دو نیم سال دیگر نیز در خدمت فوتبال کشور خواهیم بود که بعد از آن هر تصیمی که لازم باشد گرفته خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه به دادن مجوز یک تیم دسته اولی به استان کردستان در لیگ آینده خبر داد و افزود: استان کردستان پتانسیل و شرایط لازم برای داشتن یک تیم خوب را در لیگ برتر داراست ولی سیاست فدراسیون به گونه ای است که امتیاز یک تیم دسته یکی را به کردستان داده و جوانان این استان بتوانند با تکیه بر توانمندی های خود این تیم را به لیگ برتر ببرند.

کفاشیان در پایان از مسئولان جدید هیئت فوتبال کردستان خواست: با ایجاد همدلی و وحدت و همچنین فراهم کردن شرایط مناسب از استعداد و توانمندی های تمامی پیشکسوتان این عرصه استفاده شود.