ابن قاسم: شش بازیکن قادر به همراهی فولاد نیستند

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: فولاد برای این دیدار خوشبختانه بازیکن محروم و سه اخطاره در اختیار ندارد ولی شش بازیکن به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم برای بازی در برابر استقلال اهواز نیستند.

وی افزود: لفته حمیدی و حجت الله زاد محمود به علت پارگی رباط صلیبی تا مدت ها قادر به همراهی تیم نیستند و سید محمد علوی، ملادن بارتولوویچ، کریم شاوردی و پیام حاجی نجف به علت مصدومیت نه چندان طولانی نمی توانند در برابر استقلال اهواز به میدان بروند.

ابن قاسم تصریح کرد: با این وجود تیم تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته و آماده رویارویی با حریف سنتی خود است ضمن اینکه با آمدن مجید جلالی به عنوان سرمربی فولاد، این تیم دگرگون شده و بازی های بهتری از خود به نمایش می گذراد. امیدواریم این تیم در برابر استقلال اهواز به اولین پیروزی خود دست پیدا کند.

وی در خصوص عدم نتیجه گیری فولاد در این فصل گفت: فولاد در برخی پست ها مثل مهاجم و بازیساز به شدت با کمبود مهره تاثیر گذار مواجه است ولی این دلیل نمی شود از بدشناسی این تیم در بازی های لیگ برتر چشم پوشی کنیم چرا که این تیم در بسیاری از بازی های خود لایق باخت یا تساوی نبود و باید در برابر حریفان به پیروزی دست پیدا می کرد.

سرپرست فولاد خوزستان تاکید کرد: وقتی پنالتی ما در برابر پرسپولیس تهران به گل تبدیل نمی شود و بازی با تساوی بدون گل به پایان می رسد یا در مقابل مس کرمان آنها در حالی به پیروزی دست یافتند که بازی حالتی کاملا متعادل داشت و مس تا قبل از اولین گل خود حتی یک فرصت گلزنی نداشت، نشان دهنده بدشانسی فوق العاده بالای تیم در این فصل از لیگ برتر باشگاه های کشور است.

ابن قاسم افزود: مشکل فولاد با کسب اولین پیروزی حل می شود و بازیکنان اعتماد به نفس کافی برای کسب پیروزی های دیگر را به دست می آورند که امیدواریم در این بازی اولین پیروزی فولاد رقم بخورد.

بازی دو تیم استقلال اهواز و فولاد خوزستان روز جمعه در ورزشگاه تختی اهواز به میزبانی فولاد خوزستان برگزار می شود.

فولاد خوزستان هم اکنون با کسب 6 تساوی و 6 شکست از 12 بازی با 6 امتیاز در رده انتهایی جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه های کشور قرار دارد.

استقلال اهواز نیز با کسب 3 پبروزی، 5 تساوی و 4 شکست با کسب 14 امتیاز در رده چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است.