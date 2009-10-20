میزان قاچاق در گمرکات گیلان کاهش یافت

غلامحسین نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 183 فقره پرونده قاچاق در گمرکات گیلان تشکیل شده است، این درحالیست که در مدت مشابه سال گذشته این تعداد 198 فقره گزارش شده است.

وی اظهار داشت: از تعداد کل پرونده های متشکله قاچاق در این مدت 56 فقره با ارزش بالای 10 میلیون ریال و 127 فقره کمتر از 10 میلیون ریال بوده است.

مدیرکل گمرکات گیلان در ادامه عمده کالاهای مکشوفه از قاچاقچیان را مشروبات الکلی، تلفن همراه و لوازم جانبی آن عنوان کرد.

وی همچنین به درآمد گمرکات گیلان در سال جاری اشاره کرد و افزود: در شش ماهه نخست سال جاری در آمد گمرکات این استان هزار و 328 میلیارد و 561 میلیون و 41 هزار ریال بود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.

نوحی بیان داشت: در این مدت 175 میلیون و 85 هزار و 637 دلار کالا با وزن 340 هزار و 747 تن از گمرکات استان گیلان (انزلی و آستارا) به کشورهای مختلف اعم از آذربایجان، روسیه، امارات و عراق صادرشده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش هشت درصد و ازحیث وزن 36 درصد افزایش نشان می دهد.

وی عمده کالاهای صادر شده در این مدت را محصولات نباتی، مصنوعات ( سنگ، گچ، سیمان، سرامیک و شیشه ) و محصولات معدنی عنوان کرد.

ناظر گمرکات گیلان از افزایش 49 درصدی ارزش صادرات چمدانی خبر داد و افزود: صادرات چمدانی در شش ماهه نخست امسال 10 هزار و 54 تن با ارزش 14 میلیون و 886 هزار و 886 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 31 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در شش ماهه نخست سالجاری 266 هزار و 933 نفر مسافر از طریق گمرکات گیلان تردد کرده اند که 132 هزار و 265 نفر آنان از کشورخارج و 134 هزار و 668 نفر نیز به کشور وارد شده اند.

نوحی با اشاره به میزان واردات کالا در این مدت تصریح کرد: در این مدت سه میلیون و 66 هزار و 961 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 529 میلیون و 676 هزار و 284 دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

وی همچنین آهن و ماشین آلات، چوب و وسائل برقی و صنعتی و محصولات شیمیایی را از جمله کالاهای وارداتی از کشورهای روسیه، قزاستان و اکراین به استان عنوان کرد.

مدیرکل گمرک انزلی بیان داشت: در این مدت میزان ترانزیت 265 میلیون و 436 هزار و 81 دلار با وزن 406 هزار و 815 تن از طریق گمرکات استان ازکشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان و ترکمنستان به کشورهای پاکستان، امارات، عراق و افغانستان ترانزیت شده است.

وی خاطرنشان کرد: عمده کالاهای ترانزیت شده شامل مواد سوختی، آهن آلات، تخته، تجهیزات حفاری، کامیون، تراکتور و روغن موتور بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 24 درصد و از حیث وزن 143 درصد افزایش داشته است.

ناظر گمرکات گیلان یاد آور شد: در همین مدت تعداد کشتی های وارده یک هزار و 26 فرونده بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد افزایش داشته است.