دانشگاه ها باید با انعقاد قرارداد با دستگاه های اجرایی درآمدزایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز اهواز، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز شامگاه سه شنبه در جلسه شورای عمومی دانشکده مهندسی که با حضور هیئت رئیسه دانشگاه، اعضای هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی در این دانشکده برگزار شد، اظهار داشت: در چند سال اخیر دانشکده مهندسی پیشرفتهای قابل توجهی داشته اما با توجه به استعدادها و پتانسیل موجود، فعالیت گسترده تری از این دانشکده انتظار می رود.

وی افزایش آمار دانش آموختگان مهندسی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی سراسر کشور را نشانه تلاش فراوان اساتید و سطح بالای علمی این دانشکده عنوان کرد و افزود: آهنگ قبولی در مقطع ارشد از میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران در مقایسه با دیگر دانشگاه های مطرح کشور، نشان دهنده تلاش اساتید در دوران تحصیلات کارشناسی دانشجویان است.

زرگر شوشتری با اذعان به وجود کمبودهایی در فضای آموزشی، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده ها، تصریح کرد: نقش اساتید در جهت افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت بسیار قابل توجه است و می توان با برقراری این ارتباط و انعقاد قراردادهایی با دستگاه های مختلف اجرایی و اداری، ضمن درآمد زایی برای اساتید، بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز گروه ها را برطرف کرد.

وی یادآور شد: بودجه ای که از طریق کانال های رسمی و در چارچوب اداری به دانشگاه هر سال اختصاص می یابد محدود است و لازم است این تفکر که همه امکانات از این روش تامین شود، تغییر کند.

همچنین معاون اداری- مالی دانشگاه در سخنانی با بیان اینکه در دو سال اخیر توجه بیشتری به دانشکده مهندسی شده، اظهار داشت: از مبلغ 600 میلیون تومان که از بودجه نفت به این دانشکده اختصاص یافت، تاکنون 400 میلیون تومان پرداخت شده است.

حسن مروتی بر بازنگری امکانات و نیروهای موجود در دانشکده به منظور بهره وری بیشتر تاکید کرد و گفت: در حال حاضر دانشگاه با کمبود پول مواجه نیست بلکه لازم است مدیریت هزینه اعمال شود و از بودجه موجود، به نحو شایسته استفاده شود.

همچنین معاون پژوهشی دانشگاه از تخصیص اعتبار جدید برای خرید تجهیزات خبر داد و گفت: امسال 150 میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات دانشگاه های سراسر کشور اختصاص یافته که هنوز رقم تخصیصی به دانشگاه شهید چمران از این مبلغ، مشخص نشده است.

حمید رضا غفوری با اشاره به اینکه پیش بینی می شود دانشگاه شهید چمران در ردیف دانشگاه های برتر از نظر تخصیص این ردیف اعتباری قرار گیرد، افزود: در صورتی که اعتبار مذکور به موقع تخصیص یابد، بین دانشکده ها توزیع می شود تا بدین ترتیب بخشی از نیاز تجهیزاتی دانشکده ها برطرف شود.

همچنین رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران گفت: با توجه به افزایش غیرمنتظره پذیرش دانشجو، مشکلاتی از نظر تامین فضای آموزشی برای دانشجویان و کادر هیئت علمی وجود دارد.

محمود جورابیان جابجایی کتابخانه این دانشکده را اقدام مهمی دانست و افزود: نخستین اولویت ما استفاده بهینه از فضای کتابخانه است که در صورت تخصیص اعتبار با ایجاد تغییرات و تعمیراتی در کتابخانه دانشکده، بیش از 60 درصد مشکلات کمبود فضا برطرف می شود.

وی افزود: امسال 350 نفر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی ثبت نام شدند و در حال حاضر حدود چهار هزار دانشجو در این دانشکده در گروه های مختلف مشغول به تحصیل هستند.