عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-نماینده ایران در سازمان ملل در نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت خواستار واکنش این شورا و جامعه بین المللی در محکومیت حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان شد.

- مشاور وزیرخارجه سودان اعلام کرد: استراتژی جدید واشنگتن در قبال خارطوم فاقد افکار تند پیشین است.

- دانشمند اسبق ناسا و پنتاگون به جاسوسی متهم شد.

- دیدار امروز ابومازن و مبارک در مصر/ ابراز امیدواری ابومازن به توافق با حماس در زمینه آشتی ملی فلسطین.

- سفر وزیر خارجه یمن به مصر با هدف بررسی تحولات اخیر جنگ با گروه الحوثی.

- ابراز رضایت "محمد البرادعی "مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از مذاکرات ایران با کشورهای غربی در زمینه غنی سازی اورانیوم در خارج از این کشور.

- دیدار "جو بایدن" معاون اوباما از لهستان و جمهوری چک برای بررسی موضوع سپر موشکی.

- "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل در زمینه پایبندی به قانون اطمینان داد.

- پس از حمایت ارمنستان صورت گرفت: اعلام پشتیبانی قبرس و یونان از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا.

- سخنگوی مجمع عمومی سازمان ملل از بررسی گزارش گلدستون در این مجمع تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.

- سوریه و اردن تاکید کردند: دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای حق تمام کشورها