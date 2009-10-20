تیم بسکتبال آمل همچنان صدرنشین لیگ دسته یک کشور است

محمدعلی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم کوچین آمل در هفته سوم این مسابقات در حالیکه دوشنبه شب میهمان تیم آرارات تهران بود برابر این تیم به برتری قاطع 84 بر 76 دست یافت.

وی افزود: تیم آمل در هر چهار کوارتر این دیدار از حریف تهرانی خود پیش بود و در پایان این دیدار هم با اختلاف هشت امتیاز با پیروز زمین مسابقه را ترک کرد.

رئیس هئیت بسکتبال آمل بیان کرد: تیم آمل به هماهنگی تیمی کامل رسیده و بازی به بازی نمایش قابل قبولی را در زمین ارائه می دهد.

رجایی ابرازامیدواری کرد که روند رو به رشد و موفقیتهای تیم کوچین تا صعود به مسابقات لیگ برتر ادامه یابد.

وی اضافه کرد: تیم کوچین آمل در هفته چهارم این مسابقات پنجشنبه هفته آینده در سالن ورزشی پیامبر اعظم شهرستان آمل میزبان تیم راه وترابری قم است.

به گفته وی این سومین پیروزی متوالی تیم کوچین است که در خارج از خانه و شهرستان آمل رقم می خورد.

فصل جدید مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور با حضور 20 تیم در دو گروه 10 تیمی به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

تیم کوچین آمل به عنوان تنها نماینده مازندران در گروه یک این مسابقات حضور دارد.