نطقهای مرد آتشین کتاب شد/ بررسی نقش حجازی در دفاع مقدس

علی رستمی نویسنده و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: فخرالدین حجازی نماینده سه دوره مردم تهران در مجلس از شخصیتهایی است که تاثیر به سزایی در دفاع مقدس هم داشته و با سخنان خود در تهییج جوانان برای دفاع از مرز و بوممان در مقابل هجوم بعثیها بسیار موثر بوده است.
وی ادامه داد: انعکاس و بازتاب فعالیتهای فرهنگی در طول دفاع مقدس به تناسب دیگر فعالیتها در این عرصه دفاعی و همچنین در ادبیات پایداری کمرنگ بوده است. به همین دلیل تصمیم گرفتم در کتابی به نقش سخنرانیها و تبلیغات فرهنگی در دفاع مقدس بپردازم.
این نویسنده دفاع مقدسی توضیح داد: در این بین میتوان به نقش صادق آهنگران و فخرالدین حجازی اشاره کرد که در بسیج نیروها برای حضور در جبهه ها بسیار موثر بودند ولی در کتابها و فیلمها کمتر به نقش آنها پرداخته شده است. برخی معتقدند تاثیر سخنرانیها و کلمات حجازی بر رزمندگان کمتر از تاثیر گلوله هایی که از سوی رزمندگان بر سر دشمنان ریخته میشد نبود.
رستمی افزود: من در کتابی با عنوان کلی "نقش مرحوم فخرالدین حجازی در دفاع مقدس" تلاش کردم ذیل یک کار پژوهشی در قالب تاریخ شفاهی به نقش وی به عنوان یک خطیب و سخنران در دفاع مقدس بپردازم. در این کتاب ابتدا زندگینامه جهادی و انقلابی وی آورده میشود. در فصل دیگر نطقهای پیش از دستور وی در دوره اول تا سوم مجلس به ویژه در دوره اول که وی یک هفته پیش از آغاز جنگ درباره آن هشدار داده آورده شده است.
وی تصریح کرد: حجازی یکی از پرنطقترین نمایندگان مجلس بوده است که بیشتر صحبتهایش دربار دفاع مقدس بوده به طوری که از 22 نطق او 18 نطق کاملا دفاع مقدسی است. در فصل سوم کتاب خاطرات و دستنوشته های او که در مطبوعات و کتابهای مختلف به چاپ رسیده، آورده شده است.
نویسنده "یوسف نامه" درباره فصلهای دیگر کتاب بیان کرد: فصل چهارم به پیامهایی اختصاص یافته که پس از مرگ حجازی در سال 86 توسط افراد مختلف صادر شده که مهمترین آنها به پیام مقام معظم رهبری اختصاص یافته است. این کتاب یک فصل پایانی دارد که به اعتقاد من زیباترین فصل کتاب است که به خاطرات فرماندهان ارتش و سپاه از فخرالدین حجازی و حضور او در جنگ میپردازد.
رستمی عنوان کرد: تا کنون 70 درصد از کتاب آماده شده است و تا سه ماه آینده کار را برای چاپ تحویل میدهم و ناشر آن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با همکاری انتشارات آل احمد است.
وی در ادامه به نگارش سه کتاب دیگر در قالب پروژهای با عنوان "قصه فرماندهان" اشاره کرد و گفت: در این طرح زندگینامه سه تن از سرداران شهید سپاه همدان با نامهای حبیب الله لطیفی، مرادقلی کوروند و بختیار جمور را در قالب خاطره شفاهی کار کرده ام.
این محقق افزود: برای تحقیقات هر کدام از این کتابها یک کارگروه ویژه تشکیل دادهایم که به جمعآوری اسناد و مدارک و خاطرات از خانواده و نزدیکان این شهدا مشغول هستند. بخش اعظم اطلاعات اولیه کتابها جمع آوری شده و تلاشمان بر این است که هر سه کتاب تا پایان سال منتشر شود.
رستمی در پایان تاکید کرد: این کتاب را ستاد کنگره شهدای استان همدان با همکاری انتشارات آل احمد منتشر خواهد کرد و من از همه فرماندهان و رزمندگان که خاطره ای یا مطلبی درباره این شهدا دارند میخواهم مطالب خود را برای تکمیل تحقیقات در اختیار ما قرار دهند.
نظر شما