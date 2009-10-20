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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۱

آغاز پخش سیمای " آموزش فنی و حرفه ای" از صدا و سیمای گیلان

آغاز پخش سیمای " آموزش فنی و حرفه ای" از صدا و سیمای گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مجموعه سیمای "آموزش فنی و حرفه ای" استان روزهای سه شنبه هر هفته به مدت 10 دقیقه از صدا و سیمای مرکز گیلان پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با همکاری صدا و سیمای مرکز گیلان به جهت آشنایی جوانان استان با آموزشهای فنی و حرفه ای، اقدام به تهیه مجموعه 250 دقیقه ای کرده است که پخش آن روزهای سه شنبه هر هفته به مدت 10 دقیفه آغاز شده است.

در این برنامه که اولین قسمت آن هفته گذشته پخش شد، استاندار گیلان و مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان به ایراد سخن در زمینه اهمیت و نقش آموزشهای فنی و حرفه ای پرداختند.

برنامه تلویزیونی مجموعه سیمای "آموزش فنی و حرفه ای" همچنین به معرفی واحدهای ستادی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان و کارگاه های موجود در این مراکز می پردازد.

کد مطلب 967524

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