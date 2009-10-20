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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۸:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بررسی قطع درختان در پروژه خط لوله نفت/ توقف خط انتقال گاز

بررسی قطع درختان در پروژه خط لوله نفت/ توقف خط انتقال گاز

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلداری استان لرستان از بررسی موضوع قطع درختان در مسیر پروژه انتقال نفت خبر داد.

احمد رضا کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: پروژه احداث خطوط لوله انتقال نفت "آسار - رازان" در مسیر پیش بینی شده توسط کارشناسان در حال انجام است و در صورتیکه مجری این پروژه از مسیر یاد شده خارج و موجب خسارات به منطقه شده باشد برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: اما باید این توسعه به گونه ای باشد که کمترین خسارت به منابع طبیعی وارد شود.

مدیر کل سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلداری استان لرستان با تاکید بر اینکه پروژه یاد شده از مسیری که کمترین درخت قطع شود عبور داده خواهد شد، یادآور شد: گاهی اوقات برای اجرای پروژه های توسعه ای مجبوریم که همکاری کنیم.

توقف خط انتقال گاز ملایر به خرم آباد به دستور استاندار

کلانتری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد وضعیت عبور خط گاز 36 اینچ ملایر به خرم آباد از اراضی جنگلی نیز عنوان کرد: این خط گاز قرار بود از مسیر جنگلی رازان عبور داده شود که ما چندین با مخالفت کردیم ولی متاسفانه مجری پروژه به کار خود ادامه می داد.

وی تصریح کرد: این خط انتقال گاز از میان جنگل دست ساز منابع طبیعی رد می شد و خسارات فراوانی به عرصه های جنگلی منطقه رازان وارد می کرد.

مدیر کل سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلداری استان لرستان افزود: پس از پیگیری انجام شده و بردن استاندار لرستان به محل پروژه مراحل اجرای خط گاز 36 اینچ ملایر به خرم آباد به دستور استاندار متوقف شد.

کلانتری تصریح کرد: با توقف اجرای این طرح جلوی خسارات وارده به منابع ملی گرفته شد.

کد مطلب 967525

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