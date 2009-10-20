حرکت ارزشمند علی سعیدلو / هماهنگی کامل با سفیر نیجریه

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی پیش از اعزام تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان به مسابقات جام جهانی نوجوانان جهان، شب گذشته در محل سازمان تربیت بدنی میزبان مسئولان، کادرفنی و بازیکنان این تیم بود.

رئیس سازمان تربیت بدنی در بخشی از این نشست در اقدامی ارزشمند، برای پرداخت پاداش‌های کادرفنی و بازیکنان این تیم که برای افزایش روحیه آنها از سوی فدراسیون فوتبال تهیه شده بود، به سمت بازیکنان رفت و شخصا این پاداش‌ها را به اعضای کادرفنی و بازیکنان داد تا این حرکت موجی از نشاط را بوجود آورد.

اکثر اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم زیر 17 سال در زمان ترک سازمان از این اقدام ارزشمند با ابراز خرسندی سخن می گفتند و این مسئله را عاملی مهم برای افزایش روحیه خود می دانستند.

حاشیه‌های جالب توجه دیگر این نشست را در زیر می خوانید:

* بازیکنان در بدو ورود به محل برگزاری نشست با محمدرضا ساکت، مدیرعامل سپاهان برخورد کردند و او برای همه آنها آرزوی موفقیت در مسابقات جهانی کرد.

* علی سعیدلو در ابتدای نشست با شوخی خطاب به بازیکنان گفت: حضور دکتر شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای جریمه کردن شماها نیست بلکه ایشان برای احوالپرسی اینجا آمده است. وی همچنین در پایان صحبت‌هایش با شوخی به دکتر شریفی گفت اگر صحبتی کردم که اشتباه بود همین جا جریمه کنید تا نقدا پرداخت کنم.

* در ابتدای این نشست کادرفنی و بازیکنان تیم‌ نوجوانان یک به یک خود را معرفی کردند اما زمانیکه فیزیوتراپ تیم خود را معرفی کرد، رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: "اینها جوان هستند و نیازی به فیزیوتراپ ندارند، باید برای پیرمردها از فیزیوتراپ استفاده کرد. البته دکتر سعیدلو با این صحبت‌ها قصد بالابردن روحیه و انگیزه بازیکنان را داشت که بسیار هم موثر بود.

* در بخشی از این نشست سعیدلو تاکید کرد، روز دوشنبه بصورت مفصل با سفیر ایران در نیجریه صحبت کرده است و قرار شده وی امکانات لازم را برای تیم زیر 17 سال در این کشور آفریقایی فراهم کند تا کادرفنی و بازیکنان بدون هیچ مشکلی تنها به فکر رقابت با حریفان جهانی باشند.

* سعیدلو در پایان این نشست در اقدام جالب توجه‌ای دیگر مقابل درب خروجی ایستاد و پس از دست دادن با تک تک بازیکنان، برای آنها مجددا آرزوی موفقیت کرد. ضمن اینکه وی پس از شنیدن آمار افتخارات تیم زیر 17 سال که توسط ابوالفضل جوزی، سرپرست تیم مطرح شد، گفت: باید این موفقیت‌ها را بیان کنید تا روحیه حریفان خراب شود.