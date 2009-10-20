3400 واحد مسکونی روستایی در استان خراسان شمالی سنددار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی مهرآیین صبح سه شنبه به خبرنگاران با اعلام اینکه صدور این تعداد سند نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: تاکنون در اجرای مقررات مواد 140 و 133 برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور بیش از 37 هزار جلد سند مالکیت برای منازل روستایی شهرستانهای خراسان شمالی صادر و تسلیم شده است.

وی افزود: تثبیت و صدور سند مالکیت تصرفات اهالی و روستاهای سطح استان علاوه بر اینکه اختلافات ملکی را به حداقل می رساند، وثیقه مناسبی برای استفاده از تسهیلات بانکی فراهم و باعث جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها می شود.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی همچنین گفت: در شش ماه نخست امسال با صدور 152 جلد سند مالکیت بیش از یک میلیارد و 273 میلیون مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.

وی گفت: اسناد مالکیت صادره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به وسیله واحدهای ثبت اسناد و املاک استان صادر می شود و تثبیت مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی به نام دولت به منظور حفظ و احیاء عرصه های ملی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی اجرا می شود.

مهرآیین گفت: از ابتدای امسال 162 شرکت تعاونی در دفاتر ثبت شرکتهای واحدهای ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: شرکتهای تعاونی در ادارات تعاون استان شکل می گیرد و پس از تائید ادارات مزبور مدارک و درخواست مربوطه به واحدهای ثبت اسناد و املاک ارسال و واحدهای ثبتی فقط مسئولیت ثبت آنها را دارد.

وی تعداد شرکتهای تجاری ثبت شده در سطح واحدهای ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی را در شش ماه سال جاری 220 مورد عنوان کرد که این تعداد به نسبت مشابه پارسال هفت درصد رشد داشته است.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی گفت: در این مدت 511 مورد تغییرات شرکت در دفاتر ثبت شرکتها به ثبت رسیده و هزار و 273 جلد دفتر مالی روزنامه و کل شرکتهای سطح استان نخ کشی و پلمپ شده است.