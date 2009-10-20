بهره برداری از 430 واحد صنعتی زودبازده در مازندران

مرتضی هاشم پور درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این مدت 35 درصد از منابع اعتباری مازندران به توسعه بخش صنعت اختصاص یافته است گفت: 430 واحد صنعتی در سه سال گذشته در این استان بهره برداری شد.

وی افزود: با افتتاح این واحدهای صنعتی در استان حدود ده هزار نفر مشغول به کار شدند.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران همچنین از پرداخت یارانه تشویقی به واحدهای صنعتی که کمتر از دو سال به بهره برداری رسیده خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه سه میلیارد و 800 میلیون تومان یارانه امسال به 108 واحد صنعتی زود بازده در این استان پرداخت شد.

هاشم پور اظهار داشت: 771 طرح صنعتی جدید و زود بازده با اعتبار458 میلیارد تومان با بانکهای عامل مازندران قرار داد منعقد کرده اند که با بهره برداری از این طرحها برای 20 هزار نفر شغل ایجاد می شود.