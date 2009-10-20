یک میلیون جلد کتاب به کتابخانه های خراسان رضوی افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد سادات فاطمی صبح سه شنبه در بازدید از یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان رضوی گفت: نهاد کتابخانه ها توسعه فضای مطالعه و امکان دسترسی آسان تر شهروندان به کتابهای مفید را سرلوحه کار خود قرار داده است به طوری که طی دو سال گذشته بیش از 20 کتابخانه جدید به فضای مطالعه استانی اضافه کرد و یک میلیون جلد کتاب در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

مدیرکل کتابخانه های خراسان رضوی گفت: ترویج و مطالعه و کتابخوانی از مسائل مهمی است که مدیران و دست اندرکاران در جایگاه خود باید به آن بپردازند و در جهت گسترش فرهنگ مطالعه که نقش موثری در پیشبرد اهداف کشور دارد، تلاش کنند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب در اطلاع رسانی فضای نشر و تولید کتاب تاثیر بسزایی دارد اما اگر بنا باشد دیگر دستگاه ها کمک نکنند و صرفا به برگزاری یک نمایشگاه بسنده کنیم تاثیرات نمایشگاه محدود می شود.

وی با اشاره به نبود کتاب در سبد اقتصادی خانواده ها افزود: به خاطر بروز مشکلات اقتصادی و فضای رفاه زدگی در برخی خانواده ها کتاب جز اولویتهای اولیه اکثر خانواده ها نیست و اغلب خانواده ها احساس می کنند تنها فضای مناسب و امکانات رفاهی برای فرزندانشان ضرورت دارد و به این مقوله نمی پردازند.

همچنین مدیرعامل اتحادیه ناشران خراسان رضوی در حاشیه نمایشگاه کتاب گفت: بخش فرهنگ رضوی در یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان رضوی یکی از کاملترین مجموعه های مدون آثار مکتوب با موضوع رضوی است.

مهدی زابلی پور افزود: نمایشگاه بهترین محل برای آشنایی مردم با آثار چاپ شده و برخی دستاوردهای فرهنگی و همچنین فرصت مناسبی برای تعامل بین ناشران سراسر کشور با یکدیگر است و بهترین نتیجه آن بسترسازی فرهنگ مطالعه است.

وی ادامه داد: سهم نمایشگاه کتاب از چهره توسعه فرهنگ مطالعاتی بسیار عمده است، به طوری که اگر همه ساله روند رو به رشد تعداد آثار چاپ شده فزونی یابد می توانیم به افق روشن پیشرفت فرهنگ مطالعاتی امیدوار باشیم.