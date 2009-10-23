انحراف در بنگاههای زودبازده/ واحدهای تولیدی در گلستان سرایداری شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اکنون در هر شهر استان گلستان واحدهای تولیدی وجود دارد که در قالبهای مختلف تسهیلات دریافت کرده اند و نه تنها شغلی ایجاد نکرده اند بلکه درب کارخانجات آنها پلمپ و تعطیل است.

اگرچه آمارها نشان دهنده هزینه کرد درست 97 درصد از تسهیلات بنگاههای اقتصادی در گلستان است اما برآیندها حکایت از آن دارد که تاکنون به دلیل انحراف و اجرایی نشدن برخی طرحها، میلیاردها ریال از سرمایه های عمومی در چارچوبهایی غیر از طرحهای اولیه هزینه شده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده تا پایان سال گذشته 34 هزار و 738 طرح با تسهیلات 13 هزار و 246 میلیارد ریال و اشتغال 75 هزار و 375 نفر به کارگروه اشتغال پیشنهاد شده است که از این میزان 27 هزار و 565 طرح با تسهیلات بیش از هشت هزار میلیارد ریال و اشتغال 53 هزار و 342 نفر به تصویب و تایید بانکهای عامل رسیده است.



از مجموع طرحهای مصوب، 23 هزار و 960 طرح با تسهیلات 3/763 میلیارد ریال و اشتغال 46 هزار و 233 نفر به مرحله عقد قرار داد در بانکهای عامل رسیده است.

در حالیکه آمارها از توفیق 90 درصدی بنگاههای زودبازده اقتصادی در گلستان خبر می دهند ولی تاکنون میلیاردها ریال از منابع و تسهیلات پرداخت شده بازپس داده نشده است.

همچنین درصد قابل توجهی از کارخانجات و طرحهایی که از بانکها تسهیلات دریافت کردند، اکنون تعطیل و غیرفعال بوده و به اتاق سرایداری نگهبانان تبدیل شده است.

بررسیها نشان می دهد که از مجموع طرحهایی که تسهیلات دریافت کرده اند و تاکنون اجرا نشده است 167 طرح فقط در یک شهرستان گلستان واقع شده است.

اجرا نشدن این طرحها ارائه آمارهای درست هزینه شدن 97 درصد تسهیلات پرداختی بنگاههای زودبازده استان گلستان را با تردید روبرو می سازد.

دریافت این تسهیلات کلان و میلیاردی به بهانه اشتغالزایی و تولید درحالی است که برخی افراد نیازمند دریافت تسهیلات ناچیز 10 تا 20 میلیون ریالی در بانکهای استان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه مسئولان گلستان از توفیق 90 درصدی طرحهای بزرگ که از محل بنگاههای زودبازده اقتصادی تسهیلات دریافت کردند، خبر می دهند ولی در شهرستان بندرگز از مجموع طرحهایی مصوب شده بیش از 10 درصد انحراف دارند یا اجرا نشده اند.

دبیر شورای عالی بانکهای بندرگز گفت: تاکنون 200 میلیارد ریال به متقاضیان ارائه شد که 90 درصد آن معوق مانده است.

جهانشاهی افزود: بیشتر تسهیلاتی که ارائه شد در زمینه طرحهای زودبازده، دام و طیور و بخش های تولیدی بوده که متاسفانه برخی تولیدکنندگان نیز در پرداخت تسهیلات با مشکل روبرو هستند.

دبیر شورای عالی بانکهای شهرستان بندرگز بیان داشت: در تلاش هستیم با برنامه ریزی بخشهای مختلف برای وصول مطالبات معوق چاره جویی کنیم.

کارشناس مسئول اشتغال فرمانداری بندرگز در این زمینه گفت: از سال 84 تا پایان سال 86، حدود دو هزار و 346 طرح در کارگروه اشتغال شهرستان ارائه شد که هزار و 509 طرح در کارگروه مصوب شد و از سوی بانکهای تسهیلات گرفتند.

شیرنگی افزود: برای اجرای این طرحها 252 میلیارد ریال اعتبار مصوب شد و مقرر شد برای دو هزار نفر شغل ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: در بازدید از طرحهای تمام شماری از مجموع هزار و 509 طرح، هزار و 342 طرح بهره برداری شدند و 167 طرح اجرا نشد و وجود خارجی نداشت.

به هر روی، اکنون افکار عمومی حق این پرسش را دارد که از زمان اجرای این طرحها تاکنون چه اقداماتی از سوی دستگاه های ذیربط استان برای طرحهای زودبازده صورت گرفته است و برای بازپس گیری معوقات چه تمهیداتی اندیشده شده است.

وجود بیش از سه هزار میلیارد ریال مطالبات در بانکهای گلستان ضرورت اجرای طرح اساسی برای بازپس گیری این سرمایه های مردمی و بیت المال را ضروری می سازد.

گرچه رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان پیش از این گفته بود: در مجموع بر اساس بررسی صورت گرفته در سال گذشته 98 درصد تسهیلات در مسیر اجرای طرح هزینه و سرمایه گذاری شد و 69 طرح دارای انحراف از تسهیلات شناسایی شدند و در این مدت پنج هزار و 376 طرح از مجموع شش هزار و 111 طرح بنگاه زودبازده اقتصادی بالای یکصد میلیون ریالی این استان تمام شماری شدند اما در عین حال محمدرضا ربیعی اظهار داشت: از مجموع این طرحهای بالای یکصد میلیون ریالی 631 طرح به دلایلی مانند اشتباه بودن آدرس و مطلع نبودن مجری طرح برای تکمیل پرسشنامه و یا نبودن مجری، آمارگیری نشد!

به هر حال با توجه به اینکه اختصاص این میزان بودجه برای اشتغالزایی می بایست تاکنون نتایج بهتری داشته باشد و مشکل بیکاری را بیش از این رفع کرده باشد اما انحراف این طرح و هزینه کرد تسهیلات اختصاصی به متقاضیان به نحوی موجب افزایش تورم در جامعه می شود و لازم است متصدیان همانگونه که خود برنامه ریزی کرده اند با نظارت بیشتر این مشکلات را حل کنند.

در این راستا کسب آخرین وضعیت و اطلاعات مربوط به بنگاههای اقتصادی، شفاف سازی اقدامات به عمل آمده در رابطه با بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین، شناسایی واحدهای مستعد توسعه و حمایت از آنها جهت افزایش تولیدملی و فرصتهای شغلی و آسیب شناسی بنگاههای اقتصادی، طبقه بندی مشکلات آنان، حل و فصل آنها باهمکاری بانکها و نهادهای ذیربط از جمله مسائل اساسی در پایش طرحهای زودبازده است که باید به آن توجه شود.