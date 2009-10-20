نماینده ولی فقیه در خراسان عملیات تروریستی سیستان و بلوچستان را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، به نقل از آستان قدس رضوی آیت الله عباس واعظ طبسی با انتشار بیانیه ای افزود: شهادت گروهی از مردم مظلوم و پاسداران فداکار که در مسیر وحدت اسلامی و امنیت ملی کشور خالصانه تلاش می کردند به دست کوردلان وابسته به بیگانه نشان از عزم دشمن برای خدشه دار کردن وحدت ملت عزیز و سربلند ایران اسلامی است.

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اینجانب شهادت این عزیزان از جمله سردار شهید نورعلی شوشتری را که یکی ازستاره های پر افتخار استانهای خراسان در دوران دفاع مقدس و مفتخر به خادمی حضرت رضا (ع) بود، به رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا و عموم ملت شهید پرور ایران به خصوص مردم عزیز این استانها و خانواده و بازماندگان آن مرحوم تبریک و تسلیت عرض می کنم.

آیت الله طبسی ادامه داد: مطمئن هستم مسئولان مربوطه با قاطعیت در مجازات عوامل این جنایت تروریستی و عموم مردم با هوشمندی در حفظ وحدت، توطئه های گوناگون دشمنان اسلام و ایران عزیز را خنثی کرده و مانند همیشه تلاش مذبوحانه استکبار جهانی و صهیونیسم را نافرجام خواهند کرد.

