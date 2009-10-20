راهداریهای بوشهر نیازمند سیستم بیسیم هستند

هاشم علیپور فاز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تجهیز راهداری های استان به این امکانات در طول شبانه روز و در مواقع خطر می تواند کمک بزرگی به نجات حادثه دیدگان کند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دستگاه های خدمات رسانی که در جاده های استان مشغول انجام وظیفه هستند رسالت و هدفشان مسافرت سریع، آسان و ایمن برای مردم است به همین لحاظ تجهیز این راهداری ها بسیار ضروری است.

مدیر کل راه و ترابری استان بوشهر با تاکید بر افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط در جاده ها گفت: در زمینه های آموزشی نیاز به برنامه ریزی بین پلیس راه، اورژانس و دستگاه های خدمات رسان در مدیریت حوادث هستیم و امید است با سازماندهی و مدیریت خوب این مهم محقق شود .

علیپور فاز خاطرنشان کرد: جاده های استان از لحاظ اورژانس و احداث راهدارخانه ها از قابلیت مناسبی برخوردار است.

وی در خصوص مانور جاده ای اخیر این اداره کل گفت: استان بوشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و امکان بروز حوادث بالقوه ایجاب می کند با برگزاری این مانورها بتوان نقاط ضعف شناسایی و نقاط قوت را تقویت نماییم.