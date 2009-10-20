  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۴۴

راهداریهای بوشهر نیازمند سیستم بیسیم هستند

راهداریهای بوشهر نیازمند سیستم بیسیم هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان بوشهر گفت: جهت تسریع در خدمت رسانی جاده های استان بوشهر، راهداری های این استان نیازمند سیستم بیسیم و ارتباطات رادیویی هستند.

هاشم علیپور فاز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تجهیز راهداری های استان به این امکانات در طول شبانه روز و در مواقع خطر می تواند کمک بزرگی به نجات حادثه دیدگان کند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دستگاه های خدمات رسانی که در جاده های استان مشغول انجام وظیفه هستند رسالت و هدفشان مسافرت سریع، آسان و ایمن برای مردم است به همین لحاظ تجهیز این راهداری ها بسیار ضروری است.

مدیر کل راه و ترابری استان بوشهر با تاکید بر افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط در جاده ها گفت: در زمینه های آموزشی نیاز به برنامه ریزی بین پلیس راه، اورژانس و دستگاه های خدمات رسان در مدیریت حوادث هستیم و امید است با سازماندهی و مدیریت خوب این مهم محقق شود.

علیپور فاز خاطرنشان کرد: جاده های استان از لحاظ اورژانس و احداث راهدارخانه ها از قابلیت مناسبی برخوردار است.

وی در خصوص مانور جاده ای اخیر این اداره کل گفت: استان بوشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و امکان بروز حوادث بالقوه ایجاب می کند با برگزاری این مانورها بتوان نقاط ضعف شناسایی و نقاط قوت را تقویت نماییم.

کد مطلب 967553

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها