متعرضین به بستر رودخانه های بوشهر به مراجع قضایی معرفی می شوند

بهمن گشتاسب در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با اشاره به تعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با مراجع قضایی استان اظهارداشت: با تعامل بسیار خوبی که شرکت آب منطقه ای بوشهر با دستگاه قضایی استان دارد پرونده های مربوط به متخلفین و متعرضین به منابع آب در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و نسبت به برخورد با آنان اقدام می شود.
وی با بیان این که هر گونه ساخت و ساز در مسیر رودخانه ها موجب انحراف آب و در نتیجه آسیب به سایر شهروندان خواهد شد، اظهار داشت: انحراف آب رودخانه ها و ساخت و ساز در مسیر مسیل ها موجب به وجود آمدن سیلاب و در نتیجه بروز خسارات جانی و مالی برای سایر شهروندان استان خواهد شد.
گشتاسب گفت: متأسفانه برخی از سودجویان و فرصت طلبان با برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه های استان موجب آسیب به این منابع ارزشمند می شوند که باید به شدت با آن ها برخورد کرد.
مدیر حفاظت از رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای بوشهر افزود: برداشت بی رویه و غیر اصولی از بستر رودخانه ها در درازمدت آثار زیانباری بر این منابع باارزش خواهد داشت.
وی با بیان این که نباید به متعرضان فرصت سود جویی و تعرض به منابع آب داده شود، افزود: مردم استان باید با مشاهده متعرضین به منابع آب مأموران شرکت آب منطقه ای بوشهر را مطلع ساخته تا نسبت به برخورد با آنان اقدام شود.
مدیر حفاظت از رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای بوشهر خواستار عدم ساخت و ساز در مسیر رودخانه ها و مسیل های از سوی مردم شد.
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