گزارش گلدستون در مجمع عمومی سازمان ملل بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ژان ویکتور نکولو" در گفتگوی مطبوعاتی خاطرنشان کرد: "علی التریکی" رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که گزارش گلدستون در جریان شصت و چهارمین دور نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد یعنی پیش از دسامبر 2009 در مجمع عمومی بررسی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تریکی در مورد زمان مناسب برای بررسی گزارش گلدستون در مجمع عمومی سازمان ملل با طرف های ذیربط و روسای گروه های منطقه ای در این سازمان رایزنی خواهد کرد.

خاطرنشان می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته در نشستی علنی با اکثریت قاطع 25 رای موافق در برابر 6 رای مخالف و 11 رای ممتنع گزارش گلدستون را تایید کرد.

گزارش 547 صفحه ای گلدستون درباره وقایع جنگ غزه که از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و با استفاده از گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده است، بطور آشکار رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت های جنگی علیه فلسطینیان متهم کرده است.