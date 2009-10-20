هیئت مدیره استقلال با مرخصی آشتیانی موافقت کرد/ نفریه مدیرعامل موقت

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا واعظی آشتیانی، مدیرعامل باشگاه استقلال و قائم مقام سازمان تربیت بدنی در نشست دوشنبه شب هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود رسما کناره گیری کرد اما اعضا با رد درخواست وی مخالفت خود را با استعفای مدیرعامل باشگاه اعلام کردند.

خسرو دانشجو، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: شب گذشته در جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال با استعفای آقای واعظی آشتیانی موافق نشد که ایشان درخواست مرخصی را مطرح کردند. ظاهرا مدیرعامل باشگاه استقلال سفر حج در پیش دارند به همین خاطر از اعضا هیئت مدیره خواستند تا با مرخصی یک ماه‌شان موافقت کنند.

وی با اشاره به اینکه هیئت مدیره باشگاه استقلال مرخصی یک ماهه آشتیانی را پذیرفته است، افزود: برای اینکه امور باشگاه طبق روال گذشته دنبال شود اعضا هیئت مدیره باشگاه استقلال آقای نفریه را به عنوان مدیرعامل موقت انتخاب کردند تا در اسرع وقت و در بازگشت آقای آشتیانی تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

آشتیانی اوایل ماه آتی برای شرکت در مناسک حج راهی عربستان می شود.