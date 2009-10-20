به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی فیلم تازه سعید سهیلی طبق برنامه پیش می‌رود تا این فیلم آذرماه برای نمایش آماده شود، رضا فخاریه ساخت جلوه‌های ویژه را شروع کرده و به زودی آهنگساز و صداگذار مشخص می‌شوند. تدوین "ازدواج در وقت اضافه" همچنان ادامه دارد.

سهیلی پس از آماده شدن فیلم برای اکران آن تصمیم می‌گیرد و هنوز مشخص نیست این فیلم کمدی پیش از جشنواره فیلم فجر اکران عمومی شود یا در جشنواره روی پرده برود. جمشید هاشم‌پور، ماهایا پطروسیان، مهران رجبی، مجید صالحی، علی صادقی، بهنوش بختیاری، بهاره افشاری، ملکه رنجبر، پریسا رضایی، حامد جوادی، سادیا جلالی‌پور، صدیف آرمیده، بهزاد اشکان، اسماعیل صدیلو، امید علیمردانی و سعید شیری در این فیلم بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان "ازدواج در وقت اضافه" آمده است: فرهاد به همراه دوست و نامزدش برای به دست آوردن ثروت مادربزرگ قصد کشتن او را می‌کنند، اما انگار این مادربزرگ را به هیچ طریقی نمی‌شود از سر راه برداشت ...

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسندگان: بهمن زرین‌پور، س. سهیلی، مدیر فیلمبرداری: محمدتقی پاک‌سیما، صدابردار: عباس رستگارپور، چهره‌پرداز: مهین نویدی، مدیر تولید : میترا احمدی، مدیربرنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: کامبیز دارابی، طراح صحنه و لباس: داریوش پیرو،تدوین: حسن ایوبی، عکاس: بهرنگ دزفولی‌زاده، جلوه‌های ویژه: داوود رسولیان، منشی صحنه: زهرا غلامی، روابط عمومی: کمیل سهیلی.

