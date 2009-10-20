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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۹:۲۸

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله به مهر خبر داد: دلایل عدم ثبت زلزله تهران در سایت زلزله نگاری سازمان زمین شناسی آمریکا

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله به مهر خبر داد: دلایل عدم ثبت زلزله تهران در سایت زلزله نگاری سازمان زمین شناسی آمریکا

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله ثبت نشدن زلزله اخیر تهران در سایت زلزله نگاری سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) را ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع و فوری آن به این سایت دانست و گفت: عدم درج زلزله روز شنبه تهران در این سایت مسئله عجیبی نیست.

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت عدم درج زلزله اخیر تهران در سایت زلزله نگاری سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) گفت: بزرگی این زلزله حدود چهار ریشتر بوده که چنین زلزله هایی تنها در صورتی در سایت USGS ثبت می شود که بلافاصله پس از وقوع از طرف ایستگاههای محلی گزارش شوند.

وی افزود: در صورت تاخیر بیش از 20 دقیقه با توجه به عدم امکان "لوکیت" (محل وقوع زلزله) دقیق چنین زلزله هایی از سوی شبکه جهانی زلزله در USGS ثبت نمی شود.

زارع با تاکید بر اینکه برای ثبت زمین لرزه ها باید شبکه های محلی سریع آن را گزارش کنند، اظهار داشت: با اعلام فوری و به موقع زلزله، زمین لرزه ها در فهرستهای جهانی ثبت می شوند لذا عدم درج زلزله روز شنبه تهران در این سایت مسئله عجیبی نیست.

روز شنبه 25 مهرماه زمین لرزه 4 ریشتری تهران را لرزاند. به گفته معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله این زمین لرزه ناشی از حرکت گسل جنوب شرقی تهران بوده است.

کد مطلب 967566

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