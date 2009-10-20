معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله به مهر خبر داد: دلایل عدم ثبت زلزله تهران در سایت زلزله نگاری سازمان زمین شناسی آمریکا

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله ثبت نشدن زلزله اخیر تهران در سایت زلزله نگاری سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) را ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع و فوری آن به این سایت دانست و گفت: عدم درج زلزله روز شنبه تهران در این سایت مسئله عجیبی نیست.