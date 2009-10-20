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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۵۲

فاصله پایگاههای امداد جاده ای بوشهر 15 کیلومتر کمتر از میانگین کشوری است

فاصله پایگاههای امداد جاده ای بوشهر 15 کیلومتر کمتر از میانگین کشوری است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان بوشهر گفت: فاصله پایگاه های امداد جاده ای استان بوشهر 15 کیلومتر کمتر از میانگین کشوری است.

غلامرضا کشتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: فاصله استاندار پایگاه های امدادی جاده ای کشور 50 کیلومتر است این در حالی است که این میانگین در استان بوشهر 35 کیلومتر است.

وی یکپارچگی و ایجاد هماهنگی بین سازمانها را یکی از عناصر مهم ستاد بحران دانست، اظهار داشت: سالانه بیش از ٢۵ هزار نفر بر اثر تصادفات جاده ای در کشور کشته می شوند که با نزدیک کردن نیروهای امدادگر در محل حادثه خیز می توان تلفات را کاهش داد.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان بوشهر با اشاره به اینکه سه عامل انسان، جاده و خودرو باعث بروز تصادفات جاده ای می شوند، گفت: اگر در بحث امنیت جاده ای برنامه جامعی تدوین شود، تصادفات کاهش خواهد یافت.

کشتکار افزود: باید نقاط ضعف و خطاها را شناسایی کرد و با برنامه ریزی دقیق آنها را برطرف کرد.

کد مطلب 967568

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