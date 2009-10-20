احداث راه آهن اولویت نخست چهارمحال و بختیاری است

حمید بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بازدید از پروژه چهار خطه بروجن - شهرکرد با بیان اینکه راه آهن با صرفه ترین و ایمن ترین حمل و نقل در ایران است، اظهار داشت: با راه اندازی راه آهن در این استان نه تنها محصولات این استان بلکه محصولات استانهای مرکزی کشور با سهولت به بنادر صادر می شوند.

وی با اشاره به اینکه این استان دارای پتانسیلهای فراوانی است، بیان داشت: یکی از پتانسیلهای این استان آب فراوان است و کارخانه های تولید آب معدنی که در این استان است و این محصول را تولید می کند نیاز به حمل و نقل آسان به بنادر دارد.

بهبهانی با اشاره به پیشرفت پروژه های جاده ای استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید اعتبارات استانی که برای جاده ها اختصاص داده می شود بالای 25 درصد باشد تا بتوان رشد سریع راه ها را در این استان شاهد باشیم.

وی در مورد تونلهایی که در این استان در حال ساخت است، عنوان کرد: در مورد ساخت تونلها باید صبور بود و ساخت تونل بستگی به نوع تونل و مطالعات انجام شده بر روی آن تونل دارد.

وی با بیان اینکه بزرگراه ها ابتدا جاده های فرعی هستند و بعد تعریض می شوند، یادآور شد: براساس بار ترافیکی هر منطقه جاد های اصلی به بزرگراه تبدیل می شوند و از نظر ایمنی بزرگ راه ها ایمنی بالاتری دارند و برای ایجاد بزرگ را بر روی زمین مطالعات انجام شود و بعد احداث شود.

وی با اشاره به جاده چهار خطه بروجن - پلیس راه فرخشهر خاطرنشان کرد: الگوی مصرف در این جاده کار نشده است و در مورد این جاده تجدید نظر شود.

وی یادآور شد: به جای اینکه ارتفاع را در این جاده بالا ببریم طول این جاده را افزایش دهید و ارتفاع این جاده تا 20 سانتیمتر دیگر برای افزایش جا دارد.