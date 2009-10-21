تراکم کلاسها؛ خطر آنفولانزای A و انکار آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش تراکم در کلاسهای درس به دنبال اجرای دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی در مدارس که به دستور علیرضا علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش برای اولین بار اجرا شد مطرح شد که موجی از اعتراضات را از سوی مدیران مدارس، معلمان و همچنین والدین دانش آموزان و در نهایت دانش آموزان ایجاد کرد.

طبق این دستورالعمل بسیاری از مدارس دونوبته یک نوبته شده و به همین دلیل تعداد دانش آموزان در شیفت صبح افزایش یافت. به گفته محمود حسینی معاون آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 86-85 ، 299 مدرسه دولتی منحل یا به شیفت صبح منتقل شد که در سال تحصیلی جاری نیز 300 مدرسه دیگر با دو هزار و 397 کلاس درس جمع آوری شد.

تراکم جمعیت دانش آموزی در کلاسهای درس که به زعم کارشناسان بهداشتی بزرگترین و بهترین مامن برای رشد ویروس آنفولانزای نوع A است قطعا در ادامه سال تحصیلی و آغاز فصل زمستان به گسترش این بیماری کمک می کند

اگرچه طراحان و مجریان این دستورالعمل معتقدند که انتقال نوبت عصر مدارس به صبح باعث افزایش کیفیت آموزشی می شود اما به این سئوال پاسخ نداده اند که افزایش تراکم جمعیت در کلاسهای درس چه تاثیری روی شاخص کیفی آموزشی دارد. آیا کلاسهای شلوغ 40 نفره می تواند کیفیت آموزشی متربی و معلمان را بالا ببرد و اساسا این مسئله چه تاثیری بر روی نظام پرورشی مدارس که نیاز به برخورد چهره به چهره معلم با دانش آموز را دارد، خواهد گذاشت؟ آیا مربیان و معلمان پرورشی قادرند در تربیت فردی دانش آموزان این مرز و بوم نقشی داشته باشند و ایده ای پیاده کنند یا باید همچنان مسائل سطحی گذشته همچون تشکیل گروه سرود و اردوهای نیم روزه و برگزاری مراسم صبحگاهی را دنبال کنند.

عدم اجرای عدلت آموزشی میان دانش آموزان پایین و بالای شهر

البته زکریا یازرلو رئیس آموزش و پرورش شهر تهران بارها و بارها افزایش تراکم کلاسهای درس را انکار کرده و سعی دارد به خبرنگاران این موضوع را تلقین کند که تراکم در مقطع ابتدایی 29 نفر، راهنمایی 30 و متوسطه 31 نفر است. وی تراکم کلاس درس در مناطق شمالی تهران را با جنوب جمع بسته و میانگین آن را ارائه می دهد و این در حالی است که تراکم واقعی در مناطق جنوبی تهران به بیش از 40 نفر در کلاس درس می رسد و حتی در این زمینه نیز به شهروندان جنوب شهر تهران اجحاف شده است.

اما مشاهدات در سطح شهر تهران و به خصوص مناطق بیانگر واقعیتی دیگری است که رئیس آموزش و پرورش شهر تهران نباید آن را نادیده بگیرد.

یکی از معلمان دبیرستان پسرانه امام علی (ع) واقع در منطقه 14 تهران با بیان اینکه تعداد دانش آموزان در کلاسهای این مدرسه به بیش از 40 نفر می رسد، گفت: قصد داشتم پسرم را امسال که اول دبیرستان است در مدرسه محل کارم ثبت نام کنم اما وقتی شلوغی کلاسها را دیدم پشیمان شدم و او را در مدرسه دیگری ثبت نام کردم.

این معلم می افزاید: متاسفانه شلوغی کلاسهای درس آن هم در مدارس پسرانه موجب کاهش کیفیت تدریس ما شده و واقعا نمی

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران بارها افزایش تراکم کلاسهای درس را انکار کرده و سعی دارد به خبرنگاران این موضوع را تلقین کند که تراکم در مقطع ابتدایی 29 نفر، راهنمایی 30 و متوسطه 31 نفر است

توانیم کلاس را کنترل کنیم به همین دلیل وضعیت تحصیلی دانش آموزانمان هم تعریف چندانی ندارد.نمونه این مدارس در مناطق جنوبی تهران بسیار است که پیدا کردن آن برای افراد معمولی هم کار آسانی است چه برسد به مسئولان آموزش و پرورش که کاری جز رصد کردن این موارد را برای ایجاد عدالت آموزشی ندارند. مدارسی که در مناطق پرجمعیت حاشیه ای و مرکزی تهران واقع شده اند و تعداد زیادی از دانش آموزان را در خود جای می دهند.

دانش آموزان افغانی کلاسها را شلوغتر هم کردند

موضوع جالبی که در ابتدای سال تحصیلی جاری رخ داد و مشکلی بر مشکلات پایان ناپذیر آموزش و پرورش اضافه کرد، ابلاغ دستوالعملی برای ثبت نام و ادامه تحصیل اتباع افغانی در مدارس کشور بود که بر تراکم کلاسها آن هم در مناطق جنوبی تهران همچون 15،17 و 19 که از شلوغی بی حد کلاسها رنج می بردند، افزود.

معاون آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران در این باره گفت: این دستورالعمل هفته اول مهر ماه به مناطق آموزش و پرورش شهر تهران ابلاغ شد و این مسئله به افزایش تراکم دانش آموزی انجامید.

حسینی این افزایش تراکمها را مخصوص مناطق 15، 17 و 19 شهر تهران که بیش از مناطق دیگر دانش آموزان افغانی سکونت دارند، عنوان کرده است.

آنفولانزای خوکی و کلاسهای شلوغ و پرجمعیت

تا سال تحصیلی گذشته تنها معضل این کلاسها کاهش کیفیت آموزشی بود اما در سال تحصیلی جدید، امکان گسترش ویروس آنفولانزای نوع A نیز بر آن افزوده شده است.

تراکم جمعیت دانش آموزی در کلاسهای درس که به زعم کارشناسان بهداشتی بزرگترین و بهترین مامن برای رشد ویروس آنفولانزای نوع A است قطعا در ادامه سال تحصیلی و آغاز فصل زمستان به گسترش این بیماری کمک خواهد کرد که البته مسئولان آموزش و پرورش در این زمینه پاسخی ارائه نکرده اند.

----------------------------

فهیمه سادات طباطبایی