به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "ریموند اودیرنو" در مصاحبه با روزنامه تایمز گفت : عراق خود را برای برگزاری انتخابات در ماه های آینده آماده می کند و درست در همین زمان گروه های شبه نظامی این کشور نیز خود را برای انجام عملیات های تروریستی آماده می کنند.

اودیرنو در ادامه افزود : این روشن است که القاعده خواهان برگزاری انتخابات در عراق نیست. آنچه من در مورد این گروه فکر می کنم آن است که آنها از هواداران خود بخواهند تا در انتخابات شرکت نکنند و از سوی دیگر با انجام عملیات های تروریستی دولت این کشور را نیز تحت فشار قرار دهند و بدین ترتیب مردم عراق اعتماد خود به روند دموکراسی در کشور را از دست می دهند.

تایمز در ادامه می نویسد : پارلمان عراق بارها در تصویب قانونی درباره انتخابات به دلیل اختلاف نظر میان نمایندگان ناکام مانده است.

انتخابات پارلمانی عراق قرار است در تاریخ 16 ژانویه سال میلادی آینده برگزار شود اما به دلیل تصویب نشدن این قانون احتمال به تعویق افتادن آن زیاد است و در حال حاضر نیز زمزمه هایی درباره مذاکره نمایندگان مجلس عراق در این باره به گوش می رسد.

اودیرنو در ادامه مصاحبه خود با اشاره به این مطلب گفت : اگر مجلس عراق قانون انتخابات را تصویب نکند در واقع به قانون اساسی خود پشت کرده و در این وضعیت چگونه می توان گفت که عراق در ژانویه شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود. و این در حالی است که عملیاتهای نظامی آمریکا در عراق باید تا 31 آگوست پایان بیاید و نظامیان آمریکایی نیز باید تا پایان 2011 از عراق خارج شوند.

اودیرنو در ادامه ابراز امیدواری کرد که امکان بازگرداندن 70 هزار نفر از نظامیان آمریکایی از عراق در ماه های مارس و آگوست سال آینده فراهم باشد اما در عین حال بر این نکته نیز تاکید کرد که نظامیان آمریکایی باید به حضور قدرتمند خود در عراق تا 30 الی 60 روز بعد از انتخابات ادامه دهند تا بدین صورت از امنیت موجود در این کشور مطمئن شوند.