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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

نایب رئیس مجلس:

در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها کیفیت را فدای سرعت نمی کنیم

در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها کیفیت را فدای سرعت نمی کنیم

محمد رضا باهنر در پاسخ به تذکر نماینده مشکین شهر که تاکید داشت بحث فشرده در لایحه هدفمند کردن یارانه ها به ضرر مردم است، گفت: ما در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها کیفیت را فدای سرعت نمی کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، یونس اسدی نماینده مشکین شهر در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه در هفتمین روز بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در تذکری آیین نامه ای با استناد به مواد 17، 21، 23 آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: متاسفانه این تلقی در بیرون مجلس ایجاد شده که نمایندگان در روزهای اول، حساسیت بیشتری در بررسی لایحه مذکور داشتند ولی در روزهای بعد سریع از بحث رد می شوند.

این سخن اسدی فریاد مخالفت نمایندگان را به دنبال داشت.

نماینده مشکین شهر خطاب به محمد رضا باهنر رئیس جلسه امروز گفت: شما باید برای این موضوع تدبیری بیندیشید تا این بحث را سریع نبندیم چرا که بررسی سریع این بحث در جلسات فشرده به ضرر مردم است.

باهنر در پاسخ به اسدی گفت: در صحن مجلس معمولا پیشنهاداتی رای می آورد که علیرغم کار تخصصی کمیسیون ویژه، یک اشتباه فاحش از سوی کمیسیون رخ داده باشد یا کمیسیون نسبت به فضای عمومی افکار عمومی غفلت کرده باشد اگر پیشنهادی در مجلس رای نمی آورد این به معنای عدم توجه نمایندگان به بحث ها نیست.

باهنر تصریح کرد: این لایحه حاصل تلاش یک ساله دولت و کار فشرده 7 ماهه کمیسیون ویژه است و صدها پیشنهاد در مورد آن مطرح شده است.

وی گفت: مسئله عدم توجه برخی نمایندگان به پیشنهادات به دلیل تسلط به بحث است.

رئیس جلسه گفت: ما هیچ گاه کیفیت را فدای سرعت نخواهیم کرد.

کد مطلب 967580

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