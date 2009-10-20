ساخت بازداشتگاه جدید به جای کهریزک/ اراذل نباید احساس امنیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم در همایش فرماندهان انتظامی تهران بزرگ که صبح روز سه شنبه برگزار شد با تاکید براینکه گسترش حمل و نقل عمومی یکی از راهکارهای خروج از وضعیت ترافیکی امروز تهران است، افزود: گسترش خطوط تندروی اتوبوسرانی کمک بسزایی در جابجایی شهروندان تهرانی، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک شهری دارد.

وی ادامه داد: نتیجه این موضوع را ما می توانیم در خیابان ولیعصر ببینیم زیرا با یک طرفه شدن این خیابان و استفاده از خطوط تندروی اتوبوسرانی جابجایی در این مسیر از نظر زمان به حداقل خود رسیده است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور استفاده از تکنولوژی های جدید و ابزار الکترونیکی را یکی از راهکارهای کاهش جرم و تخلف دانست و اظهار کرد: دوربین های کنترل سرعت در تهران به طور روزانه 550 هزار تخلف رانندگی را ثبت می کند.

سرتیپ احمدی مقدم با اشاره به توقیف خودروهای متخلف گفت: باید زمان توقیف خودرو برای هر نوع تخلفی مشخص شود و همچنین ساز و کاری تعریف کنیم تا خودروی افراد هنگام انتقال به پارکینگ دچار آسیب دیدگی نشود.