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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تولید نرم افزار SMS برای انتقال پیام از طریق رایانه به موبایل در کشور

تولید نرم افزار SMS برای انتقال پیام از طریق رایانه به موبایل در کشور

فعالان حوزه نرم افزار در کشور با طراحی نوعی سیستم ارزش افزوده موفق به تولید نرم افزار SMS شدند که این نرم افزار می تواند پیام را از طریق کامپیوتر به موبایل ارسال کند.

محمد یوسفی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: نرم افزارهایی که در این زمینه وجود دارند به دو صورت تحت ویندوز و وب-پایه هستند. این نرم افزار با تلفیق این دو روش به صورت تحت وب طراحی و اجرا شد.

وی به جزئیات این نرم افزار اشاره کرد و افزود: این نرم افزار همانند Yahoo Massanger بر روی کامپیوترها نصب می شود و کاربران با account که برای آنها تعریف شده است وارد می شوند و می توانند از خدمات این نرم افزار استفاده کنند.

یوسفی با تاکید بر اینکه این نرم افزار کلیه قابلیتهای SMS را دارد، اظهار داشت: با استفاده از این نرم افزار می توان دفتر تلفن ایجاد کرد و همچنین از خدمات دریافت و ارسال پیام آن نیز در جهت اطلاع رسانی و تبلیغات بهره برد.

وی این نرم افزار را جزء شبکه های ارزش افزوده دانست.

کد مطلب 967591

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