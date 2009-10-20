تولید نرم افزار SMS برای انتقال پیام از طریق رایانه به موبایل در کشور

محمد یوسفی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: نرم افزارهایی که در این زمینه وجود دارند به دو صورت تحت ویندوز و وب-پایه هستند. این نرم افزار با تلفیق این دو روش به صورت تحت وب طراحی و اجرا شد.

وی به جزئیات این نرم افزار اشاره کرد و افزود: این نرم افزار همانند Yahoo Massanger بر روی کامپیوترها نصب می شود و کاربران با account که برای آنها تعریف شده است وارد می شوند و می توانند از خدمات این نرم افزار استفاده کنند.

یوسفی با تاکید بر اینکه این نرم افزار کلیه قابلیتهای SMS را دارد، اظهار داشت: با استفاده از این نرم افزار می توان دفتر تلفن ایجاد کرد و همچنین از خدمات دریافت و ارسال پیام آن نیز در جهت اطلاع رسانی و تبلیغات بهره برد.

وی این نرم افزار را جزء شبکه های ارزش افزوده دانست.