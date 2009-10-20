اتهام جاسوسی دانشمند ناسا را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته مقامات قضایی آمریکایی استوارت دیوید نوزتی در تلاش بوده است تا اطلاعات طبقه بندی شده را به یکی از افسران اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برساند.

این دانشمند 52 ساله که از مجوز امنیتی بالایی برخوردار بوده است روز دوشنبه توسط نیروهای FBI دستگیر شد. وی روز سه شنبه 20 اکتبر 2009 در دادگاهی در واشنگتن حضور پیدا خواهد کرد و با اتهامی که می تواند حکم حبس ابد را برای وی در پی داشته باشد، مواجه خواهد شد.

نوزتی از سال 1989 تا 1990 در مجمع ملی فضای کاخ سفید حضور داشته و طی این مدت فناوری راداری را که منجر به کشف آب بر روی ماه شده است را ابداع کرد. وی سپس به مدت 10 سال در لابراتوار انرژی لارنس لیورمور به طراحی فناوری های پیچیده فضایی و امنیتی مشغول بوده است.

نوزتی در سال 2000 شرکتی را به منظور تولید فناوریهای پیشرفته برای دولت آمریکا، ناسا و پنتاگون تاسیس کرد. به گفته مقامات قضایی وی از سال 1989 تا سال 2006 اجازه نامه امنیتی را در حد فوق سری به همراه داشته و به همین دلیل به اطلاعات طبقه بندی شده مرتبط با موارد امنیتی آمریکا دسترسی کامل داشته است.

ماه گذشته وی با یکی از ماموران FBI که خود را مامور اطلاعاتی رژیم صهیونیستی معرفی کرده بود تماس گرفته و اعلام کرده بود می تواند در برابر دریافت مبلغی پول به سوالات وی درباره اطلاعات منیتی ملی آمریکا پاسخ دهد.

بر اساس گزارش بی بی سی، وی طی یک ماه نامه ای شامل اطلاعات فوق سری و مهم امنیتی آمریکا که ماهواره های مهم، سیستمهای هشدار دهنده و دیگر فناوری ها در آن تشریح شده بودند را برای این مامور تهیه کرده است. وی در مقابل از مامور FBI مبلغی در حدود 11 هزار دلار را دریافت کرده است.