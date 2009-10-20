حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تشویق به تشکیل هیئتهای تخصصی یکی از مواردی است که در امر ساماندهی هئیتها پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: به منظور ساماندهی تشکلهای دینی از خود هیئتهای مذهبی کمک گرفته و اقدام به تشکیل تشکلهای میانی تخصصی تحت عنوان شورای هیئتهای مذهبی کرده ایم و برای اینکه بتوان امر بومی سازی تبلیغات را مطابق با نیازهای جامعه در نقاط کشور توسعه دهیم، اقدام به تأسیس هیئتهای تخصصی کرده ایم که برای مثال به طور مشخص در ترویج احکام، حجاب و عفاف فعالیت می کنند.

شورای هیئتهای مذهبی عمری شش ساله دارد

دیلمقانی تصریح کرد: برای این شورای هئیتهای مذهبی که از شش سال گذشته کار می کند سه سطح کشوری، استانی و شهرستانی در نظر گرفته ایم . در مأموریت این سطوح درصد بالایی از کار شورای هیئتهای مرکزی امر کمک در تصمیم سازی ها است و به تعبیری همان اتاق فکر هیئتهای مذهبی است.

وی تأکید کرد: بیش از هفتاد درصد از کار شورای هئیتهای مذهبی در سطح استانی کمک به تصمیم سازی در بخش استانها است است اما در بخش شهرستانی این شورا درصدی در امر تصمیم سازی مشارکت دارد و بیشتر به اجرا می پردازد. برای شورای هیئتهای مذهبی در تمام این سطوح دستورالعملهای اجرایی نوشته و به منظور تحقق اهداف راهکارهایی برای آنها تعیین شده است.

حجت الاسلام دیلمقانی گفت: در دوره اول فعالیت این شوراها، ما تنها به دنبال تشکیل این شوراها بودیم، اما در دوره دوم در امر کاهش آسیبها موفقیتهای خوبی حاصل شد، به طوری که اگر این آسیبها را در سال 87 با سالهای پیش مقایسه کنید به تفاوتهای چشمگیری خواهید رسید.

اولویتهای فرهنگی در جلسات هفتگی شوراها بررسی می شوند

مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: یکی از مأموریتهای این شوراها تشکیل جلسات هفتگی است که مصوبات این جلسات شکل قانونی دارد و ضرورت اجرای می یابد. موضوع این مصوبات عمدتا مربوط به مشکلات و اولویتهای فرهنگی و راهکارهای مربوط به هیئتهای مذهبی است.

وی با اشاره به ساختار تعریف شده برای هیئتهای مذهبی گفت: برای هیئتهای مذهبی حداقلهایی تعیین شده که باید از آن برخوردار باشند و آن چهار رکن اصلی مسئول هیئت، مداح، روحانی و مربی قرآن است.

روحانیون و مداحان تغذیه فکری می شوند

حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی اظهار داشت: در بخش مربی قرآن ، دارالقرآن فعال است، در بخش روحانی معاونت فرهنگی و تبلیغ فعال است و هر ماه پیام محراب را به منظور تغذیه فکری برای آنها ارسال می کند؛ همچنین در بخش مسئولیت هیئتها هرماه خیمه و برای مداحان تولید کتب کف دستی را در نظر گرفته ایم که این نوحه ها با سبکهای جدید و مورد قبول، گویشهای مختلف و متناسب با فرهنگ هر منطقه در قطعی که مداح بتواند آن را کف دست خود جای دهد و اصطلاحا به آن کف دستی گفته می شود ارسال می شود.

وی افزود: همچنین سازمانهای تبلیغات اسلامی نیز بسته های فرهنگی تولید می کند که این بسته ها در اختیار مداحان قرار گرفته تا آنها از نظر تغذیه فکری در سطوح عالی تری قرار گیرند.