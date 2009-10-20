74 هزار راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رشید کرمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: عملیات مایه ‌کوبی علیه بیماری تب برفکی در راستای اجرای فاز 19 در استان زنجان صورت گرفت.

وی افزود: این عملیات از اول تا 30 شهریور‌ماه سال جاری در 561 واحد اپیدمیولوژیک تحت پوشش در هفت شهرستان و 31 بخش استان زنجان اجرا شد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان از معدوم سازی بیش از 115 هزار و 348 کیلوگرم گوشت قرمز و سفید طی شش ماهه اول سال جاری در کشتارگاه‌ های این استان خبر داد و افزود: علت معدوم ‌سازی این مقدار گوشت قرمز و سفید، بازرسی کشتارگاه ‌ها و بیماری دام و طیور ذبح شده در استان است.

کرمی گفت: همچنین در شش ماهه اول امسال تعداد 35 هزار و 725 راس دام به وزن دو میلیون و 961 هزار و 732 کیلوگرم در استان زنجان ذبح شده است.

وی افزود: پنج میلیون و 450 هزار و 933 قطعه طیور نیز به وزن 11 میلیون و 476 هزار و 247 کیلوگرم زیر نظارت اداره بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان زنجان کشتار شده است.