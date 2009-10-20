به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم کمدی با سکانس‌های خیابانی شروع می‌شود. لیلا اوتادی و علیرضا خمسه بازیگران این فیلم در سفر هستند و در روز اول طبق برنامه‌ریزی که امروز انجام می‌شود دیگر بازیگران مقابل دوربین می‌روند. یک بازیگر زن دیگر به زودی به جمع بازیگران این فیلم ملحق می‌شود.

بهنوش بختیاری، حسام نواب‌صفوی، سیروس ابراهیم‌زاده، ثریا قاسمی، جمشید شاه‌محمدی، اسماعیل خلج، آتش تقی‌پور، پریسا رضایی و... بازیگران این فیلم هستند. داستان این فیلم درباره زنی به نام فرشته است که برای یافتن کار به دفتری می‌رود که بی‌شباهت به سرزمین عجایب نیست، او در این دفتر سرنوشتی را تجربه می‌کند که برایش غریب است...

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: ا. وحیدزاده، نویسینده : سیروس تسلیمی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: افشین رضایی، مدیر تولید: مجتبی متولی، مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، صدابردار: محمود سماکباشی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح گریم: مهری شیرازی، عکس: علی نیکرفتار.