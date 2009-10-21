مجید میرفخرایی درباره طراحی صحنه و لباس مجموعه "در چشم باد" به خبرنگار مهر گفت: من به طراحی کارهای تاریخ معاصر علاقمندم. مجموعه "در چشم باد" هم قرار بود چند دوره مختلف از زمان معاصر همچون سال 1300، دوره میرزا کوچک خان، سال 1320 جنگ جهانی دوم و دفاع مقدس را به تصویر بکشد. بنابراین برای من هم فرصت خوبی بود که خود را محک بزنم، چرا که کلکسیونی از زمان‌های مختلف را باید طراحی می‌کردم.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر فیلمنامه برایم جذابیت زیادی داشت و بعد از آنکه کارگردانی این پروژه هم به او سپرده شد ترغیب شدم طراحی این مجموعه را بپذیرم. گرچه زمان فیلمبرداری طولانی شد، اما هرگز خسته نشدم و کار برایم لذت‌بخش بود.

طراح صحنه و لباس "در چشم باد" اشاره کرد: من با زنده‌یاد علی حاتمی کار کرده بودم. حاتمی در کارش خیلی دقیق بود و با وسواس زیادی کار را انجام می‌داد. جوزانی هم مثل او با دقت کار می‌کند و به راحتی از ضبط یک پلان نمی‌گذرد و فضاسازی‌ها برایش اهمیت دارد.

میرفخرایی یادآور شد: به نظرم جوزانی با ساخت مجموعه "در چشم باد" نشان داد که بعد از حاتمی بهترین مجموعه‌ساز تاریخ معاصر است. البته تاکنون کارهای زیادی درباره تاریخ معاصر ساخته شده، اما به دلیل نبود شناخت کافی آثار خیلی موفق مثل "هزاردستان" نداشته‌ایم.

وی درباره اینکه آیا توقف‌های مکرر "در چشم باد" شما را از فضای کار دور نکرد، توضیح داد: گرچه فیلمبرداری متوقف می‌شد، اما ساخت دکورها ادامه داشت. از سوی دیگر ارتباط من در طول کار با مسعود جوزانی تنگاتنگ بوده و هرگز قطع نشد تا حس و حال کار از بین برود.

طراح صحنه و لباس مجموعه "در چشم باد" درباره دشواری‌ تولیدات تاریخ معاصر گفت: به هر حال تولید کارهای معاصر نسبت به کارهایی درباره تاریخ گذشته مشکل‌تر است، چون در آلبوم عکس‌های خانوادگی درباره فضای آن زمان مواردی را می‌توان مشاهده کرد. بنابراین نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. من در مجموعه "در چشم باد" سعی کردم به مستندات تا جایی که می‌توانم وفادار باشم.

میرفخرایی درباره اینکه خودش به عنوان مخاطب مجموعه "در چشم باد" را چه طور ارزیابی می‌کند، توضیح داد: من برای ادامه کار همراه گروه در آمریکا بودم و تازه به ایران برگشته‌ام. فقط یک قسمت از این مجموعه را موفق شدم ببینم. من تا به حال کارهای تاریخ معاصر زیاد کار کردم، اما "در چشم باد" برایم تجربه دیگری بود و خیلی لذت بردم.

وی درباره طراحی بخش‌هایی از این مجموعه که در آمریکا انجام شده، توضیح داد: بخشی از اتفاقات زندگی بیژن در یکی از دانشکده‌های لس‌آنجلس می‌گذشت، به همین دلیل برای ادامه کار راهی آنجا شدیم و در یکی از استودیوهای هالیوود ماکت هواپیما را بازسازی کردیم. در آنجا با یک گروه آمریکایی کار می‌کردم. سرعت بالا بود و کار با افراد حرفه‌ای برایم واقعاً تجربه جدیدی بود.

این طراح صحنه و لباس در پایان افزود: ما باید صنعت سینما را جدی بگیریم، همان طور که در هالیوود جدی گرفته می‌شود و تنها یک دوربین دست نگیریم و ضبط کنیم، بلکه تلاش کنیم تا حرفه‌ای کار کنیم.