نفت قهرمان تنیس خاکی، پینگ پنگ و شنای المپیاد پیشکسوتان شد

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، این المپیاد ورزشی با حضور بیش از 300 تن از ورزشکاران برتر شرکتهای اصلی وزارت نفت از روز جمعه 24 مهرماه در پنج رشته و به میزبانی صنایع پتروشیمی ایران در مجتمع فرهنگی ورزشی نفت محمودآباد وزارت نفت آغاز شده است که در ادامه این دیدارها روز دوشنبه قهرمانان برخی رشته ها شناخته شدند.

در تنیس خاکی به ترتیب نفت الف، گاز و نفت ب به برتری رسیده و تیم های نفت الف، نفت ب و پالایش و پخش الف به ترتیب حائز مقام های اول تا سوم رشته تنیس روی میز شدند.

در رشته شنا نیز مسابقات در چهار رده سنی و در سه ماده برگزار شد که در مجموع تیم نفت الف به عنوان قهرمانی رسید و تیم پالایش و پخش الف دوم شد و پتروشیمی در مکان سوم ایستاد.

همچنین تیم نفت الف عنوان قهرمانی ماده 4 در 25 متر را در هر دو رده سنی 45 تا 50 سال و 51 سال به دست آورد.

امروز سه شنبه 28 مهرماه و آخرین روز این دیدارها فینال انفرادی رشته های تنیس روی میز، تنیس خاکی و شطرنج و دو دیدار رده بندی و فینال فوتسال برگزار می شود.

روز گذشته در ادامه رقابتهای فوتسال نیز تیم نفت الف و ب به ترتیب تیم پالایش و پخش الف و ب را شکست دادند.

در رشته شطرنج نیز نفت الف و پالایش و پخش الف به ترتیب دو تیم گاز و پتروشیمی را مغلوب خود کردند. دیدار بین دو تیم پالایش و پخش ب و نفت ب نیز با تساوی 2 بر 2 به اتمام رسید.

مراسم اختتامیه پنجمین المپیاد ورزشی پیشکسوتان وزارت نفت عصر سه شنبه 28 مهر ماه به میزبانی صنایع پتروشیمی ایران در محمودآباد برگزار می شود.

این مراسم از ساعت 18 تا 21 با حضور مسئولان وزارت نفت و مدیران تیم های شرکت کننده در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی محمودآباد وزارت نفت برگزار خواهد شد.