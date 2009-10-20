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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

اردوغان در اشاره به ایران :

حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای قابل مذاکره نیست

حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای قابل مذاکره نیست

نخست وزیر ترکیه در اشاره ای ضمنی به موضوع فعالیت های هسته ای ایران، حق استفاده از این انرژی برای اهداف صلح آمیز را قابل مذاکره ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رجب طیب اردوغان" در گفتگو با شبکه دولتی ترکیه (تی آر تی) اظهار داشت: خواستار پاکسازی خاورمیانه از تسلیحات هسته ای هستیم.

اردوغان در این باره اظهار داشت: ترکیه با سیاست نظامی گری منطقه و رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه مخالف است.

وی در اشاره ای ضمنی به مذاکرات ایران با کشورهای غربی و بحث و جدل هایی که در این زمینه برخی از کشورها مطرح می کنند، اظهار داشت: نباید حق استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز مورد مذاکره قرار گیرد.

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران با سه کشور آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز گذشته در مقر آژانس در ژنو آغاز شده است.

کد مطلب 967616

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