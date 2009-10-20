حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "رجب طیب اردوغان" در گفتگو با شبکه دولتی ترکیه (تی آر تی) اظهار داشت: خواستار پاکسازی خاورمیانه از تسلیحات هسته ای هستیم.

اردوغان در این باره اظهار داشت: ترکیه با سیاست نظامی گری منطقه و رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه مخالف است.

وی در اشاره ای ضمنی به مذاکرات ایران با کشورهای غربی و بحث و جدل هایی که در این زمینه برخی از کشورها مطرح می کنند، اظهار داشت: نباید حق استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز مورد مذاکره قرار گیرد.

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران با سه کشور آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز گذشته در مقر آژانس در ژنو آغاز شده است.