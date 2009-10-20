تشکیل کمیته مشترک واشنگتن و بغداد برای خروج عراق از بند هفت منشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، نوری المالکی شب گذشته با جوزف بایدن معاون رئیس جمهور و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرد.

در دیدار مالکی و بایدن راه های توسعه روابط دوجانبه، رویدادهای عراق و آمادگی های کنونی برای برای برگزاری انتخابات پارلمانی از جمله موضوعات مورد بحث بود.

مالکی در این دیدار نسبت به دخالت های منطقه ای در انتخابات پارلمانی عراق که با هدف از بین بردن روند سیاسی در این کشور که از طرق مختلف از جمله حمایت مالی، تبلیغاتی و حملات مسلحانه صورت می گیرد هشدار داد.

در همین حال بایدن نیز بر حمایت آمریکا از عراق در زمینه خروج این کشور از بند هفت منشور سازمان ملل متحد تاکید کرد و حل مسائل موجود میان عراق و کویت از طریق گفتگو را خواستار شد.

در دیدار نخست وزیر عراق با هیلاری کلینتون نیز توافق شد که یک کمیته مشترک دیپلماتیک برای بررسی خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل متحد تشکیل شود.

خاطر نشان می شود که عراق از سال ۱۹۹۰ در پی ورود نظامیان ارتش رژیم بعثی وقت به کویت، تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گرفت که این بند استفاده از نیروی زور علیه این کشور را به دلیل "تهدید امنیت بین المللی" وهمچنین بلوکه کردن مبالغ زیادی از سپرده های این کشور در بانکهای جهانی را برای پرداخت غرامت به زیان دیدگان از جنگ علیه کویت مجاز دانسته است.

مخالفت مقامهای کویت با خارج شدن عراق از تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و قیمومیت این سازمان، خشم و نارضایتی نمایندگان پارلمان عراق را به دنبال داشته است.