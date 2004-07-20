كميسيونها تا پنج هفته ديگر نتيجه تحقيق درباره گراني ها را ارايه كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر غلامعلي حداد عادل با انتقاد از گراني مسكن و مايحتاج مردم و افزايش نرخ آب ، برق ، گاز ، بنزين ، تلفن و دريافت انواع عوارض از مردم گفت: افزايش نرخ اين خدمات و امثال آنها قاعدتا بايد طبق قانون باشد اما آيا اين افزايش قيمت ها همگي طبق قانون انجام شده است و اصولا چه دستگاهي مسئول انطباق افزايش نرخ ها با ميزان افزايش قانوني آنهاست.



حدادعادل افزود : مجلس سازوكاري براي تحقيق و بررسي ميزان افزايش قيمت ها ندارد و در كوتاه مدت هم كاري نمي توان كرد.



رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نشست ديروز خود با روساي كميسيونهاي تخصصي مجلس گفت: از روساي كميسيونها خواسته ام تا براي اطمينان بيشتر اين قبيل افزايش ها را به تناسب حوزه فعاليت هر كميسيون با آن موازين ومجوزهاي قانوني كه مستند آنهاست تطبيق دهند و نتيجه را گزارش كنند.



غلامعلي حداد عادل با اشاره به اينكه با اين تحقيق مشخص مي شود ميزان گراني ها چه قدر بوده است، گفت: مجلس در دفاع از حقوق ملت با اين گراني ها مقابله مي كند.



وي از پيش بيني و پيش داوري درخصوص ميزان گراني ها موجود خودداري كرد و گفت: وظيفه نظارتي مجلس بنده و ساير همكاران را به اين تحقيق و بررسي موظف مي كند.



رييس مجلس با اشاره به تعطيلات تابستاني مجلس گفت: روساي كميسيونها پنج هفته فرصت دارند افزايش نرخ ها و نوع محاسبه افزايش متوسط آنها را بررسي و اعلام كنند.



وي افزود: از دولت مي خواهم با مجلس همكاري كند و اطمينان دارم نتيجه هرچه باشد مفيد و مثبت خواهد بود .

حداد عادل در بخش ديگري از سخنانش فرا رسيدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسليت گفت.

رييس مجلس همچنين با اشاره به قيام سي ام تير ماه سال 1331 و كوتادي 28 مرداد 332 تصريح كرد: با تضعيف رهبري ديني نهضت ملي شدن صنعت نفت و مبارزات مردم تضعيف شد و آنچه رخ داد حوادث تلخي را درتاريخ برجاي گذاشت.