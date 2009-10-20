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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

افزایش سرمایه بانک مرکزی به 20 هزار میلیارد ریال

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی با افزایش سرمایه 5 هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک مرکزی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد بند «هـ» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ 15هزار میلیارد ریال به 20هزار میلیارد ریال موافقت کرد.

این مصوبه در تاریخ 16 مهر 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی آن، در چهل و نهمین مجمع عمومی سالیانه آن در تاریخ 21/6/1388 تصویب شده بود.

بر اساس بند «هـ» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، افزایش سرمایه بانک مرکزی به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران صورت می‌گیرد.

کد مطلب 967631

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