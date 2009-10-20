  1. استانها
  2. همدان
۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۰

مدیران استان همدان غوطه ور در میان موج تغییرات

همدان - خبرگزاری مهر: با آغاز بکار جدی وزارتخانه‌های دولت دهم، در استان همدان نیز تغییرات گسترده‌ای در سطح مدیران در حال شکل گرفتن است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، تاکنون مدیر کل تأمین اجتماعی، مدیر کل محیط زیست، مدیر کل بازرسی، مدیر درمان تأمین اجتماعی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی، مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان، مدیر کل امور بانوان استانداری و مشاور استاندار، فرماندار اسدآباد، فرماندار فامنین، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان و سه بخشدار از جمله پست‌هایی بودند که پس از تشکیل کابینه دولت دهم دستخوش تغییرات شدند.

استاندار همدان نیز اخیرا وعده داد چنانچه در استان همدان ابقا شود دست به تغییراتی در میان مدیران خواهد زد.

برخی از این تغییرات با حضور وزیران و چهره‌های اجرایی و سیاسی کشور انجام شده است.

در این میان نیز منابع محلی رسمی و غیر رسمی از احتمال تغییر استاندار همدان خبر می‌دهند.

کد مطلب 967640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها