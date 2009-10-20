مدیران استان همدان غوطه ور در میان موج تغییرات

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، تاکنون مدیر کل تأمین اجتماعی، مدیر کل محیط زیست، مدیر کل بازرسی، مدیر درمان تأمین اجتماعی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی، مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان، مدیر کل امور بانوان استانداری و مشاور استاندار، فرماندار اسدآباد، فرماندار فامنین، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان و سه بخشدار از جمله پست‌هایی بودند که پس از تشکیل کابینه دولت دهم دستخوش تغییرات شدند.

استاندار همدان نیز اخیرا وعده داد چنانچه در استان همدان ابقا شود دست به تغییراتی در میان مدیران خواهد زد.

برخی از این تغییرات با حضور وزیران و چهره‌های اجرایی و سیاسی کشور انجام شده است.

در این میان نیز منابع محلی رسمی و غیر رسمی از احتمال تغییر استاندار همدان خبر می‌دهند.