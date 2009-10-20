معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، پس از گمانه زنی های بسیار در خصوص جانشین بختیاری و عدم توافق برخی از نمایندگان استان در مجلس بر سر گزینه بومی، مدیر بخش عمران و مسئول کمیته کارشناسی و برنامه ریزی توسعه دانشگاه شهرکرد، به این سمت منصوب شد.

علی حیدری، معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد دارای مدرک دکترای عمران در گرایش سازه و سوابقی از جمله عضو سازمان نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری، مشاور فنی و طراح سوله های آشیانه هواپیمای هوانیروز کرمان، مشاور فنی شرکت تعاونی آزادگان و عضو و نائب رئیس کمیته آموزش چهارمحال و بختیاری و مسئول طرحهای عمرانی شهرکرد، مشاور فنی و مسئول کنترل مضاعف شهرداری منطقه 9 تهران، عضو کمیته تهیه کمبودهای دانشگاه شهرکرد جهت تقدیم به رییس جمهور، سرپرست دانشکده هنر فارسان و مشاور فنی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان چهارمحال و بختیاری است.

در حالی پس از یک سال معاون عمرانی استانداری این استان منصوب می شود که فعالیتهای عمرانی در بخش وسیعی از این استان به دلیل قرار گرفتن در منطقه سردسیری با شروع فصل سرما تعطیل می شود.