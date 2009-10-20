تدابیر جدید برای وصول مطالبات معوق بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دیشب به ریاست معاون اول رئیس جمهور با موضوع مطالبات معوق سیستم بانکی برگزار شد.

در این جلسه بر آمادگی ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی برای هر نوع همکاری با مدیران عامل بانک جهت وصو ل مطالبات معوق تاکید شد.

در جریان این جلسه موضوع تسهیلات معوق بانکها مطرح و با توجه به سوابق و آخرین وضعیت آمارمطالبات معوق اعلامی مقرر گردید، مدیران عامل بانکها شخصا با آمار و اطلاعات مستند از بانک مربوطه و ارایه برنامه مشخص و اجرایی جهت وصول مطالبات در جلسه آتی ستاد شرکت کنند.

براساس اعلام بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق نظام بانکی به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین رئیس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مسئله معوقه های بانکها عنوان کرده و گفته است: متاسفانه بسیاری از بانکهای دولتی وامهای کلان به اشخاص مختلف اعطا کرده اند و بعضاً در جامعه این گونه احساس می شود که اراده و تصمیمی برای پیگیری معوقه های وامهای کلان وجود ندارد در حالی که این بانکها با سرمایه و پول مردم اداره می شود و بی انصافی است که عده ای به راحتی وامهای کلان بگیرند و مسئولان بانکها نیز پیگیر دریافت معوقه های آنان نباشند.

آیت الله لاریجانی تاکید کرده است: دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مسئله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد باید راهکارهای عملی آن جست و جو شود.

محمدرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.