استاندار خراسان جنوبی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت دولت، قهرمان رشید به عنوان استاندار خراسان جنوبی انتخاب شد.

استاندار جدید خراسان جنوبی پیش از این در سمتهایی از جمله فرماندار شیروان، فرماندار کاشمر، قائم مقام صدا و سیمای مرکز خراسان، مدیرکل صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان، مشاور معاون امور مجلس و استان‌های صدا و سیمای کشور و مسئول اتاق فکر مراکز 30 گانه، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی و سرپرستی استانداری خراسان رضوی مشغول به فعالیت بوده است

پیش از این سید صولت مرتضوی استاندار خراسان جنوبی بود که با حکم وزیر کشور به سمت معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شد.